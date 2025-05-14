Латвийский профсоюз работников образования и науки переизбрал руководителя

Ванага возглавляет профсоюз с 2015 года, когда она впервые была избрана на пост председателя, сменив на этом посту предыдущего руководителя Ингриду Микишко. Ванага была переизбрана в 2020 году.

На восьмом съезде ЛПРОН Ванага была единогласно избрана на третий срок 191 делегатом. Заместителем председателя переизбрана Ирина Авдеева, которая занимает этот пост с 2020 года.

Ванага была единственным кандидатом на пост председателя ЛПРОН.