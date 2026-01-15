Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийский паспорт оказался в мировой элите: вот что он реально даёт в 2026 году

Редакция PRESS 15 января, 2026 17:23

Латвийский паспорт в 2026 году уверенно держится среди самых сильных в мире — таковы данные Henley Passport Index, главного международного рейтинга свободы передвижения.

На практике это означает, что граждане Латвии могут въезжать примерно в 180+ стран без предварительного получения визы — либо без визы вовсе, либо с визой по прибытии, либо по электронному разрешению. Для путешествий это почти максимум из возможного сегодня.

В мировом рейтинге Латвия находится в одной группе с ведущими европейскими странами — разница между ними измеряется буквально несколькими направлениями. Абсолютные лидеры вроде Сингапура или Японии открывают доступ к чуть большему числу стран, но речь идёт не о пропасти, а о тонких нюансах.

На фоне того, что во многих частях мира свобода передвижения сокращается, такой результат выглядит особенно показательно. В нижней части рейтинга остаются страны, граждане которых могут попасть лишь в несколько десятков государств — и почти всегда через сложные визовые процедуры.

Сегодня мобильность всё чаще становится отдельной ценностью — для работы, учёбы, отдыха и просто свободы выбора. И по этому параметру латвийский паспорт в 2026 году выглядит очень убедительно.

