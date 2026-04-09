Латвийские банки открыли 21 пункт предоставления услуг в регионах: закон велел

Обязанность кредитных учреждений расширять предоставление очных услуг предусмотрена поправками к закону о кредитных учреждениях и правилами Банка Латвии по оказанию очных финансовых услуг. Поправки были приняты с целью сохранения баланса между цифровыми услугами и очным обслуживанием для жителей регионов, которым очные услуги по-прежнему необходимы, однако филиалы банков находятся слишком далеко, что затрудняет их доступность.

Согласно новым требованиям банк "Citadele" открыл три места предоставления очных услуг, в том числе одно постоянное в Лимбажи и два альтернативных - в Балви и Ливаны.

"SEB banka" открыл девять мест предоставления очных услуг: три постоянных - в Бауске, Кулдиге и Мадоне и шесть альтернативных - в Салдусе, Лимбажи, Валке, Прейли, Краславе и Балви.

"Swedbank" открыл девять пунктов предоставления очных услуг, в том числе четыре постоянных - в Мадоне, Кулдиге, Бауске и Талси и пять альтернативных - в Лимбажи, Валке, Алуксне, Прейли и Краславе.

Как пояснили в Банке Латвии, в постоянных очных пунктах кредитные учреждения обязаны обеспечивать рабочее время не менее 16 часов в неделю, а альтернативные пункты предусматривают, что кредитные учреждения обязаны по запросу клиента предоставлять финансовые услуги очно в формате, выбранном кредитным учреждением - выездном, совместно с внешним поставщиком услуг или иным способом. Оказание услуг в альтернативных пунктах должно быть обеспечено не позднее пяти рабочих дней после получения запроса клиента.

Как сообщает Банк Латвии, в конце 2013 года в Латвии действовало 319 пунктов обслуживания клиентов кредитных учреждений, а в настоящее время работают 83 таких пункта.

По данным опроса "Latvijas fakti", проведенного в феврале по заказу Банка Латвии, 34% жителей ощущают потребность в очном присутствии кредитных учреждений в регионах, то есть в возможности лично посетить кредитное учреждение и встретиться с его консультантом.