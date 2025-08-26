Латвийская компания намерена накормить кенийский скот под гарантии Всемирного банка

Суть проекта проста: компания будет развивать логистику и переработку сырья для кормов — зерновых и белковых ингредиентов, которые используют в животноводстве. Цель проекта: наладить цепочку поставок так, чтобы даже в отдалённых районах страны фермеры могли покупать корма по доступной цене.

Гарантия Всемирного банка защищает инвестора от политических рисков: если в Кении случится экспроприация, валютные ограничения или беспорядки, L.J. Linen не останется без денег.

По словам главы компании Яниса Куликовскиса, проект — не только бизнес: он должен помочь местным фермерам стать более самостоятельными и укрепить продовольственную безопасность региона.

Латвийская компания L.J. Linen, основанная в 2004 году, в 2024 году достигла оборота почти 47 млн евро, что примерно на треть больше, чем годом ранее. После убытков в 2023-м фирма отчиталась о чистой прибыли в 2,42 млн евро. Компания принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Lionpro B.V., фактический бенефициар — Янис Куликовскис. Основная деятельность связана с торговлей и переработкой кормовых компонентов: предприятие закупает сырьё, готовит смеси для животноводства и частично для кормов домашних животных.