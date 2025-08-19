Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Куплю место в убежище. С удобствами»: почём в Латвии «уголок безопасности»?

«Вести» 19 августа, 2025 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Спрос рождает предложение. Приобрести или арендовать помещение в убежище уже предлагают на сайтах объявлений. Читатели спрашивают: действительно ли места в убежищах распродаются?

Последние два года много пишут о строительстве и обустройстве убежищ на случай критических ситуаций, которые, судя по истерике политиков, уже близко. Народ с волнением ищет адреса убежищ, чтобы знать, куда бежать, если что, интересуется состоянием уже имеющихся укрытий, их вместимостью. Действительно - страшно. Мало ли что... Обстановка в мире отнюдь не способствует спокойствию граждан и неграждан...

Товар в духе времени

И вот читатели написали, что на сайте объявлений появились предложения купить бомбоубежище целиком или место в нем. Причем со всеми удобствами: душ, спальное место, вода, кухня с запасами еды. А также отопление, электричество и вентиляция. Можно даже дополнительно приобрести парковочное место. Правда, непонятно: наверху, под градом бомб да снарядов (не дай Бог, конечно), или тоже под землей?

Большинство предлагаемых убежищ расположено в Риге — в разных районах. Цены, соответственно, тоже различаются: от 2 500 до почти 200 тысяч евро.

Немало людей обрадовались таким предложениям. Вложить деньги в свою будущую безопасность – это хорошее решение. Что может быть надежнее, чем собственное оплаченное место в укрытии! Никакой давки в случае чего, вход по пропускам или открываете дверь своим ключом. Кому-то уже представился набор собственной недвижимости: квартира, дача, гараж и убежище. Очень современно...

Что, и вправду можно заранее приобрести место или это фейк? Такие вопросы задают читатели.

Как оказалось, объявления больше не появлялись. То ли все распродали, то ли что-то пошло не так. Но вопросы остались: действительно ли это помещения, пригодные для убежища, насколько они технически надежны? А также – разрешает ли закон торговать подобной недвижимостью?

В одном из объявлений упоминалось, что убежище «сертифицировано», хотя в Латвии подобная сертификация не проводится. К тому же у Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) нет информации, что эти убежища были обследованы, соответствуют требованиям безопасности и есть ли они вообще...

Места в укрытиях – бесплатные

К тому же новые поправки к Закону о гражданской обороне предусматривают, что если убежище зарегистрировано как соответствующее требованиям и доступно публично, то оно не может быть платным.
99% всех убежищ в приложении «112» являются государственным или муниципальным имуществом и предусмотрены для бесплатного использования населением в случае угрозы.

Хотя у нас частная собственность не запрещена. И если уж есть спрос на убежища, то понятно, что найдутся предприниматели, которые подсуетятся с предложением...

В управлении гражданской обороны VUGD разъяснили ситуацию.

Недвижимость можно продавать; возможно, ее историческая ценность в том, что там когда-то было построено бомбоубежище. Поэтому собственник вправе выставить на продажу свое недвижимое имущество. Возможно, там произведены соответствующие работы по благоустройству. Но если недвижимость продается как место в убежище, то потенциальным покупателям стоит подумать: так ли это.

Убежища сейчас организуют государство, самоуправления, собственники квартир в жилых домах, владельцы недвижимости, есть специальные нормативы, какими они должны быть.

Потенциальным покупателям следует быть внимательными при рассмотрении таких предложений: мошенников нынче развелось больше, чем когда-либо...

Всё на продажу

Не исключено, что в ближайшее время убежища с целью продажи будут строить и девелоперы, и частные лица. Возможно, со временем появятся и соответствующие поправки к закону. Вон ведь уже два года инспекторы обследуют возможные места для убежищ, а нормативы о том, какими они должны быть, только-только вступили в силу.

Но место в убежище и в настоящее время купить можно будет вполне официально и безопасно. Конечно, это не дешево, как и все квартиры в новостройках. С 2027 года, согласно новым строительным нормативам, новостройки должны проектироваться с расчетом на оборудование убежища в каждом доме. Если купите квартиру – то вместе с ней и место в убежище...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

