Кремль прокомментировал сообщения об «исторической встрече» 30 декабря

«Так в Кремле отреагировали на сообщения украинских СМИ о якобы планах провести „историческую встречу“ по мирному урегулированию», — говорится в сообщении.
Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что 30 декабря должна состояться «историческая встреча», которая якобы закончит горячую фазу войны.
«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут: „Ты с ума сошел — до конца года осталось два дня фактически!“ Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация», — сказал Гордон на видео (цитата по изданию «Главред»).