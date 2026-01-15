Кошки всё понимают. Учёные разоблачили этих пушистых негодников!

Учёные выяснили, что кошки и собаки по-разному «читают» человеческое лицо. Собаки внимательно следят за мимикой, интонацией и эмоциями хозяина — и часто подстраиваются под его состояние. Грусть, радость, раздражение — для собаки это сигнал к действию.
А вот с кошками всё интереснее.
Исследования показали, что кошки способны распознавать эмоциональные выражения лица человека — особенно знакомого. Они видят, когда хозяин раздражён или расстроен. Но в отличие от собак, кошки не считают обязательным реагировать.
Проще говоря:
собака думает: «Хозяину плохо — надо что-то сделать»
кошка думает: «Хозяину плохо — информация принята»
Учёные объясняют это эволюцией. Собаки тысячелетиями отбирались как социальные партнёры человека. Кошки же оставались гораздо более самостоятельными. Им важно понимать обстановку, но не обязательно в неё вмешиваться.
Так что в следующий раз, когда кошка равнодушно отвернётся, пока ты переживаешь драму века, знай:
она всё поняла.
Просто решила, что это не её проблема.