Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Кошки всё понимают. Учёные разоблачили этих пушистых негодников!

Редакция PRESS 15 января, 2026 09:28

Животные 0 комментариев

Если тебе кажется, что кошка не реагирует на твоё настроение — плохие новости. Она реагирует. Просто не считает нужным что-то с этим делать.

Учёные выяснили, что кошки и собаки по-разному «читают» человеческое лицо. Собаки внимательно следят за мимикой, интонацией и эмоциями хозяина — и часто подстраиваются под его состояние. Грусть, радость, раздражение — для собаки это сигнал к действию.

А вот с кошками всё интереснее.

Исследования показали, что кошки способны распознавать эмоциональные выражения лица человека — особенно знакомого. Они видят, когда хозяин раздражён или расстроен. Но в отличие от собак, кошки не считают обязательным реагировать.

Проще говоря:
собака думает: «Хозяину плохо — надо что-то сделать»

 кошка думает: «Хозяину плохо — информация принята»

Учёные объясняют это эволюцией. Собаки тысячелетиями отбирались как социальные партнёры человека. Кошки же оставались гораздо более самостоятельными. Им важно понимать обстановку, но не обязательно в неё вмешиваться.

Так что в следующий раз, когда кошка равнодушно отвернётся, пока ты переживаешь драму века, знай:
она всё поняла.

Просто решила, что это не её проблема.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
Важно

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
Важно

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
Эксклюзив

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать
Загрузка

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Выбор редакции 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Читать

«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

Читать