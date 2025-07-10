Корзина низких цен в магазинах: спасение для покупателя или ненужное вмешательство в рынок?

Цель меморандума, который 27 мая подписали государственные структуры и представляющие отрасль ассоциации, - повысить доступность важнейших продуктов питания для жителей Латвии.

Документ предусматривает включение в эту корзину продуктов из десяти основных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежая рыба, мука и другие зерновые, яйца, а также оливковое масло или другое растительное масло.

Сейчас низкую ценовую корзину предлагают четыре торговые сети: "Maxima", "Rimi", "Top" и "Lidl". Наблюдения Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП) в начале июля показали, что продукты из корзины низких цен пользуются спросом и отдельные из них в торговых точках часто бывают раскуплены.

Хотя корзина продуктов по низкой цене устанавливается на неделю, продукты могут меняться - и некоторые торговые сети в рамках недели меняют ее состав, заключил ЦЗПП. Президент Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) Хенрик Данусевич считает введение продовольственной корзины низких цен нелогичной конструкцией, которая наносит вред мелким предпринимателям и национальным розничным сетям.

"До сих пор у каждой крупной сети - "Maxima" или "Lidl"- были свои продукты по низкой цене, такие как молоко, и покупатели это чувствовали, и как товары повседневного спроса они были доступны", - говорит Данусевич.

Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе также считает, что продуктовая корзина низких цен существенно на рынке ничего изменить не может: "Это обеспечит покупателям возможность в определенных группах продуктов делать покупки дешевле, но в целом уровень цен такой инструмент не снизит, поскольку главное, что его определяет, - цены на мировом рынке. А они сейчас в основном идут вверх, а не вниз".

(Tvnet.lv)