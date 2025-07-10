Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Корзина низких цен в магазинах: спасение для покупателя или ненужное вмешательство в рынок?

© LETA 10 июля, 2025 11:04

Новости Латвии 0 комментариев

Мнения экспертов о введении корзины продуктов питания по низкой цене разделились. Одни считают, что это даст результат и продукты питания в десяти категориях действительно можно будет купить недорого. Другие придерживаются мнения, что осуществляется искусственное регулирование цен на продукты отдельных категорий, что не позволит добиться более низких цен.

Цель меморандума, который 27 мая подписали государственные структуры и представляющие отрасль ассоциации, - повысить доступность важнейших продуктов питания для жителей Латвии.

Документ предусматривает включение в эту корзину продуктов из десяти основных категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежая рыба, мука и другие зерновые, яйца, а также оливковое масло или другое растительное масло.

Сейчас низкую ценовую корзину предлагают четыре торговые сети: "Maxima", "Rimi", "Top" и "Lidl". Наблюдения Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП) в начале июля показали, что продукты из корзины низких цен пользуются спросом и отдельные из них в торговых точках часто бывают раскуплены.

Хотя корзина продуктов по низкой цене устанавливается на неделю, продукты могут меняться - и некоторые торговые сети в рамках недели меняют ее состав, заключил ЦЗПП. Президент Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) Хенрик Данусевич считает введение продовольственной корзины низких цен нелогичной конструкцией, которая наносит вред мелким предпринимателям и национальным розничным сетям.

"До сих пор у каждой крупной сети - "Maxima" или "Lidl"- были свои продукты по низкой цене, такие как молоко, и покупатели это чувствовали, и как товары повседневного спроса они были доступны", - говорит Данусевич.

Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе также считает, что продуктовая корзина низких цен существенно на рынке ничего изменить не может: "Это обеспечит покупателям возможность в определенных группах продуктов делать покупки дешевле, но в целом уровень цен такой инструмент не снизит, поскольку главное, что его определяет, - цены на мировом рынке. А они сейчас в основном идут вверх, а не вниз".

(Tvnet.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:20 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 6 часов назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 11 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Денежный дождь прошёл в США
Sfera.lv 13 часов назад
Мальта: санкциям — нет
Sfera.lv 14 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать