Кормить птиц зимой вредно: биолог

12 января, 2026 14:07

Всюду жизнь 0 комментариев

Даже если настоящая, серьезная зима еще не наступила, многие птицы уже начинают перебираться поближе к людям. Некоторых людей это радует. Эти люди нередко выражают свое желание помочь зимующим птицам, становясь их кормильцами. Есть ли какая-либо польза для природы от птичьих кормушек и вообще кормления птиц? Ответы на вопросы дает биолог Илмар Тирманис, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

«Не в первый раз выскажу свое мнение, с которым, надеюсь, соглашается большинство зоологов: если только не возникла какая-то экстремальная ситуация, то в принципе кормление, подкормка диких животных (в том числе птиц) бесполезно, не нужно. Это не нужно природе в целом! Видам животных, популяциям это не нужно. Забота человека в виде кормления в холодный сезон, необходима, может быть (может быть!) только отдельным, конкретным особям. Но популяциям и видам в целом — нет» — подчеркивает И. Тирманис.

«Больше всего зимняя забота о животных, вероятно, нужна самим кормильцам. Как-никак, заботиться о ком-то приятно, это повышает самооценку. Кроме того, кормление животных (привлечение к конкретным местам) выгодно тем людям, которым нравится наблюдать и фотографировать кормящихся», — продолжает он.

Если начал, продолжай

Но каким бы мотивом ни руководствовались кормильцы, если в морозное время их забота не является непрерывной, то она не только не нужна, не только не хороша, но может оказаться просто вредной. Потому что животные привязываются к кормушкам, концентрируются вокруг них, в результате чего всем в живущим в окрестностях не хватает естественного корма, отмечает биолог.

Внезапное прекращение «доставки еды» в такой ситуации может привести к гибели животных — обычно в большем количестве, чем если бы кормления не было вообще.

Сказанное, впрочем, относится в основном к мелким птицам. Более крупным внезапное прекращение ежедневного кормления обычно не наносит большого вреда, поскольку они способны (и привыкли) преодолевать большие расстояния в поисках пропитания.

«В заботе о мелких птицах не следует начинать слишком рано выставлять и наполнять зимние кормушки. А ведь иногда это делают уже в сентябре! И следует помнить: если уж вы начали кормить мелких птиц зимой (или даже осенью), то это нужно делать непрерывно, регулярно», — подчеркивает Тирманис.

Пернатым очень важен гарантированный доступ к пище по утрам, когда длинная холодная зимняя ночь только что осталась позади, а также во второй половине дня, когда длинная холодная зимняя ночь еще впереди.

«Поэтому, если уж начали кормить птиц, то нужно продолжать делать это последовательно. Но лучше не начинать», — заявляет биолог

Если же у человека возникает желание или необходимость прекратить в холодный сезон начатую ранее «благотворительность» по отношению к диким животным, следует помнить: количество корма в кормушке лучше уменьшать постепенно, а не резко, поскольку часть животных могла стать более или менее зависимой от кормления и надо им возможность понемногу избавиться от этой зависимости.

