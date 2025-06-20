Копите деньги: отопление в Риге с осени заметно подорожает

Компания рассчитала проект нового тарифа на тепловую энергию и направила его на рассмотрение в Комиссию по регулированию коммунальных услуг (КРКУ). Проект тарифа предусматривает изменение стоимости энергоресурсов и покупной тепловой энергии, однако он не является полностью пересмотренным.

Тариф на тепловую энергию, представленный в проекте, составляет 88,10 евро за мегаватт-час без учета налога на добавленную стоимость, к которому планируется добавить компонент выравнивания непредвиденных расходов/доходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час.

Текущий тариф составляет 77,77 евро за мегаватт-час, а фактически клиенты платили 74,17 евро за мегаватт-час с учетом компонентов. Новый проект предусматривает, что тариф составит 88,10 евро за мегаватт-час, однако клиентам придется заплатить на 2,05 евро за мегаватт-час больше, то есть 90,15 евро за мегаватт-час, с учетом роста цен на природный газ за последний год.

Таким образом, ожидаемый рост цен на тепловую энергию в следующем отопительном сезоне составит около 22%, подсчитали в компании.

Расходы на двухкомнатную квартиру в отремонтированном или новом жилом доме в холодные зимние месяцы могут увеличиться примерно на 10 евро: с 45 до 55 евро в месяц, подсчитала компания. В неотремонтированном здании с высокими теплопотерями расходы могут увеличиться примерно на 15–20 евро: с 70 до 85–90 евро в месяц, в зависимости от состояния здания и температуры наружного воздуха.

Хотя точную дату предсказать сложно, «Rīgas siltums» ожидает, что новый тариф вступит в силу в сентябре этого года, с постепенным началом отопительного сезона.

Компания поясняет, что система теплоснабжения Риги состоит из двух, на данный момент не связанных между собой частей — тепловых сетей на левом и правом берегах Даугавы. На левом берегу и в Вецмилгрависе тепловая энергия производится "Rīgas siltums". Между тем, тепловая энергия, необходимая для правого берега, а это две трети потребления Риги, закупается "Rīgas siltums" у других производителей тепловой энергии, в основном у AS "Latvenergo". Поэтому при расчете тарифа затраты на производство и закупку тепловой энергии оцениваются отдельно.

Наиболее существенное увеличение тарифа в проекте приходится на закупаемую теплоэнергию, цена которой определяется тарифом на теплоэнергию, производимую Latvenergo. Если летом 2024 года, когда разрабатывался текущий тариф, цена на теплоэнергию, производимую Latvenergo, составляла 55 евро за мегаватт-час, то на текущий момент — в июне — цена для станции ТЭЦ-1 составляет 76,51 евро за мегаватт-час, а для станции ТЭЦ-2 — 79,75 евро за мегаватт-час.

Помимо Latvenergo, на правом берегу Даугавы тепло производят и другие производители, чьи предлагаемые цены конкурируют с тарифом на тепло Latvenergo. Для содействия этой конкуренции Riga Heat создала рынок закупок тепла, в котором могут участвовать как независимые производители, так и Latvenergo.

В летние месяцы, когда потребление низкое, установленные мощности по производству тепловой энергии у производителей больше, чем необходимо. Это обеспечивает конкуренцию между производителями и более низкие цены на тепловую энергию - в июне они были в среднем в 2,5 раза дешевле тарифа Latvenergo.

В зимние месяцы, с другой стороны, потребление тепловой энергии в среднем в пять раз выше, поэтому конкуренция возможна только за треть тепловой энергии, необходимой для правого берега Даугавы. Остальное обеспечивает «Latvenergo».

Наибольшие выгоды возникают в те дни, когда «Latvenergo» участвует в рынке со своей остаточной тепловой энергией, которая образуется в процессе производства электроэнергии. Это позволяет закупать часть необходимой тепловой энергии на 50% дешевле тарифа «Latvenergo» или даже выгоднее.

"Rīgas siltums" производит около 56% своей тепловой энергии из биомассы (древесной щепы), цена которой на бирже долгое время была стабильной и даже немного снизилась. Оставшаяся тепловая энергия производится из природного газа, цена которого выросла. Однако предприятию удалось закупить природный газ по выгодной цене в нескольких закупках, что примерно на 13% больше по сравнению с ценой предыдущего года. Поэтому рост стоимости тепловой энергии, производимой самим "Rīgas siltums", невелик. Если год назад ее доля в тарифе составляла 16,39 евро, то в новом тарифном проекте она увеличивается на 0,70-17,09 евро.

С января следующего года "Rīgas siltums" начнет производить тепловую энергию с помощью нового электродного водогрейного котла мощностью 49 МВт. Это позволит заменить природный газ в теплоснабжении в периоды низких цен на электроэнергию, что положительно повлияет на тариф и будет способствовать повышению надежности энергоснабжения Латвии за счет балансировки частот, поясняет компания.

В то же время «Rīgas Siltums» не имеет права извлекать прибыль из изменения цен на энергоресурсы или закупаемое тепло. Они перечисляются на счет клиента один за другим. Однако тариф разрабатывается и утверждается на более длительный период времени, а цены, особенно на природный газ, имеют тенденцию как к росту, так и к снижению. Влияние этих изменений также является компонентом выравнивания, и в новом проекте тарифа он составляет 2,05 евро за мегаватт-час с учетом роста цены на природный газ за последний год.

На предприятии поясняют, что ранее ситуация была противоположной — из-за падения цен на природный газ фактические затраты были ниже установленных в тарифе, в результате чего образовалась переплата за теплоэнергию в размере 29 млн евро. «Rīgas siltums» вернула образовавшуюся переплату клиентам в прошлом отопительном сезоне — как компонентом, снизив тариф на 3,60 евро за мегаватт-час, так и компенсировав рост цен на закупаемую теплоэнергию.

Как и тариф, компоненты выравнивания также оцениваются, утверждаются и контролируются ПСК.

Как сообщалось, оборот группы AS «Rīgas siltums» за первую половину финансового года, который длился с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль группы выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро, говорится в опубликованной компанией информации.

Оборот материнской компании «Rīgas siltums» за соответствующий период составил 189,25 млн евро, что на 21,8% меньше, однако прибыль компании упала на 12% — до 22,465 млн евро.