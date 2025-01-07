Конец бесплатным фильмам и сериалам: в Латвии готовы блокировать по 40 сайтов в месяц

Совет по электронным медиа готов блокировать доступ как минимум к 40 пиратским сайтам в месяц. Речь идет о нелегальных поставщиках фильмов, видеоигр и электронных книг. Представителям авторских прав будет предоставлена возможность заполнить специальную форму и подать жалобу в совет на пиратский сайт. Доступ к пиратским сайтам в Латвии будет блокироваться аналогично тому, как это происходит с российскими СМИ.

Комментируя новые правила, эксперт по технологиям объясняет, что это действительно может побудить часть людей перейти к легальным поставщикам контента, но все равно останутся те, кто не захочет платить даже один цент, если фильм можно посмотреть где-то бесплатно. Кроме того, обойти новые запреты будет несложно, считают эксперты.

Совет по электронным СМИ сможет требовать блокировки пиратских сайтов также от распространителей зарубежных авторских работ, находящихся в Латвии. Совет будет связываться с соответствующими владельцами сайтов, требуя предоставить права на распространение авторских произведений и, если таковых не будет, требовать удаления произведения с сайта.