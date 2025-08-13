Кому полезна газировка: в чём опасность современных лимонадов?

Всё дело в сахаре

Сегодня рынок газированных безалкогольных напитков прочно удерживается транснациональными корпорациями с их раскрученными торговыми марками. Прежние шипучки, в том числе и латвийского производства, остались в прошлом. Кто помнит, в Риге на нынешней улице Матиса работал завод Veldze, выпускавший в том числе и лимонады.

Рецепт их был несложен. Грушевый или яблочный сироп разбавляли водой и газировали. Именно углекислота и являлась консервантом. Но вот сроки реализации подобных напитков были относительно небольшими. Однако уже тогда врачи–педиатры настойчиво советовали родителям не приучать детей к газировке.

Изначально лимонад, изобретенный в XVII веке во Франции, состоял из лимонного сока и воды. И он действительно мог утолять жажду. Но из каких компонентов состоит современная газировка?

Единственным полезным веществом в ней является вода. А вот сахар, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты далеко не безопасны для организма. Такая жидкость не утоляет, а, наоборот, провоцирует жажду. При попадании ее на вкусовые рецепторы создается обманчивое впечатление утоления жажды — на самом деле полноценного поступления жидкости в организм не происходит.

Более того, необходимо выпить приличное количество чистой воды, чтобы нейтрализовать пагубные последствия газировки.

Все дело в изрядном количестве сахара, который и провоцирует чувство жажды. К примеру, в продаваемой в Латвии обычной кока–коле, если почитать состав продукта на этикетке, на 100 миллилитров напитка приходится 10,6 грамма сахара. Получается, что в стакане напитка растворены четыре столовые ложки. Наличие такого количества глюкозы в крови приводит к избыточной выработке инсулина — гормона, ответственного за переработку сахара.

Когда вы пьете такой сладкий напиток, ваша поджелудочная железа начинает с большой скоростью вырабатывать инсулин, реагируя на сахар, попавший в организм. В результате уровень сахара в крови резко повышается. За 20 минут количество сахара в крови достигает высокого уровня, а печень реагирует на появившийся в результате этого инсулин, превращая огромное количество сахара в жир.

За 40 минут абсорбирование инсулина заканчивается, ваши зрачки расширяются, кровяное давление повышается, а печень вбрасывает больше сахара в кровь. Это можно легко проследить с помощью тестов. Примерно через 45 минут организм увеличивает выработку дофамина — гормона, который стимулирует центры удовольствия в мозге.

Кстати, нечто подобное происходит и после принятия героина. Через 60 минут уровень сахара в крови резко падает, и у вас появляется желание вновь выпить стаканчик газировки. Если уровень инсулина постоянно поднимается, что обычно происходит при регулярном употреблении газировки, это приводит к появлению резистентности к инсулину, что, в свою очередь, вызывает развитие хронических заболеваний - от диабета до рака.

Согласно недавним исследованиям, выпитые две литровые бутылки сладкой газированной воды ежедневно могут «отложиться» в виде 0,5 килограмма жира в неделю!

До уровня Zero

Производители шипучек уже давно отреагировали на эти обвинения, и теперь в линейке каждого производителя есть напитки «с нулевым содержанием сахара» (Zero) и минимальным содержанием калорий. Действительно, обычного свекловичного или тростникового сахара в них нет. Однако есть сахарозаменители. Чаще всего используются аспартам и ацесульфам калия.

Аспартам открыли в 1965 году. Он примерно в 200 раз слаще сахарозы, но зато обладает сильными канцерогенными свойствами. Тем не менее его разрешается использовать. Популярность аспартама затем затмил ацесульфат калия, а сегодня почетное первое место занимает сукралоза.

С 1960 года, когда диетические газированные напитки только начали продаваться, их потребление к 2004 году увеличилось в четыре раза. Диетическая кола долгое время была вторым по популярности безалкогольным напитком, уступив первое место обычной кока–коле.

Но сегодня всеобщее увлечение искусственными подсластителями немного поутихло из соображений безопасности. Доктор Шэрон Фаулер из Техасского университета в Сан–Антонио в 2008 году провела кардиологическое исследование, в котором приняли участие 5 158 взрослых испытуемых. За ними велось наблюдение в течение восьми лет. Она обнаружила, что диетические напитки не помогают преодолеть ожирение, а, наоборот, повышают риск его развития на умопомрачительные 47%.

Ограниченное содержание калорий — это главное преимущество искусственных подсластителей. Но ожирение вызывают не калории, а инсулин. Если искусственные сахарозаменители поднимают уровень инсулина, то от них не может быть никакой пользы. Употребление в пищу химических соединений, которые не являются пищевыми продуктами (аспартам, сукралоза или ацесульфам калия), не приносит ничего хорошего.

Главная проблема заключается в том, что эти химические соединения не помогают похудеть. Наоборот, они способствуют появлению лишнего веса, разжигают чувство голода и вызывают привыкание к сладкой пище, из–за чего человек начинает переедать. Постоянное употребление сладкой пищи, в которой нет калорий, вызывает желание съесть любую другую сладкую пищу.

Ждите повышения акциза

О том, что жители Латвии, особенно подростки, употребляют слишком много сладкой газировки, врачи бьют тревогу уже давно. Однако, как это часто бывает, за справедливыми утверждениями о необходимости заботы о здоровье нации нередко скрываются вполне меркантильные интересы — еще один способ пополнить государственный бюджет за счет налогов.

Акцизный налог на безалкогольные напитки с содержанием сахара в Латвии действует уже давно. В последний раз его ставка была повышена в 2024 году. Теперь, покупая один литр какой-нибудь колы, потребитель автоматически отдает от 5 до 11 евроцентов в виде акциза. На напитки с сахарозаменителями этот налог не распространяется, поэтому «диетические» газировки уже давно успешно конкурируют с обычными — за счет более привлекательной цены.

Очередной «пробный шар» о необходимости дальнейшего повышения налогов на продукты с добавленным сахаром уже был запущен — на полях дискуссии в рамках фестиваля Lampa. Повод все тот же — чрезмерное потребление сахара и содержащих его продуктов жителями Латвии. Речь идет не только о вреде для зубов.

Медики предупреждают: избыток сахара может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И отучать сладкоежек от сладкого врачи предлагают все тем же проверенным способом — еще одним повышением акциза на сахаросодержащие напитки, а также распространением этого налога на все продукты, в составе которых есть сахар.

Между тем даже сейчас пирожное вроде «Вецриги» или «Эклера» стоит полтора, а то и два евро. Да и та же газировка уже давно перестала быть дешевым товаром. Если налоги вырастут вновь, она может стать и вовсе недоступной по цене для многих.

Александр ФЕДОТОВ