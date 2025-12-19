Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Речь идёт о заводе Ford в Глендейле, штат Кентукки. Изначально его строили под батареи для электромобилей, но теперь часть производства будет переориентирована на крупные системы хранения энергии. Такие батареи предназначены для дата центров, резервного питания и балансировки электросетей.

Ford планирует выпускать до 20 гигаватт часов накопителей в год. Отгрузки должны начаться в 2027 году. Отдельные системы будут иметь ёмкость более пяти мегаватт часов — это уровень промышленной инфраструктуры, а не автопрома.

В компании не скрывают: спрос на электромобили растёт медленнее ожиданий, тогда как дата центры и проекты, связанные с искусственным интеллектом, требуют всё больше энергии и резервных мощностей.

Фактически Ford не строит дата центры сам, но продаёт им ключевой элемент — батареи. Для автоконцерна это новый источник дохода и способ загрузить уже созданные мощности.