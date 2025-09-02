Кому дали ВНЖ: все латвийские граждане РФ лояльны Латвии?

Что предусматривали поправки к закону?

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Сейм Латвии внёс поправки к закону об иммиграции — бывших граждан и неграждан Латвии, которые стали гражданами РФ, но остались жить в Латвии, обязали запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС) до 1 сентября 2023 года. Это подразумевало подтверждение знаний латышского на уровне А2 и проверку органами безопасности. Эти изменения позже Суд Сатверсме признал соответствующими Конституции.

Тогдашний министр внутренних дел Марис Кучинскис («Объединённый список») в феврале 2023 года публично выразил опасения по поводу того, как реализовать поправки, в свою очередь тогдашний председатель Комиссии по национальной безопасности Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) прогнозировал, что «многим придётся паковать вещи» — не только из-за незнания госязыка, но и из-за отрицательных заключений органов безопасности.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) насчитало 25 316 жителей, на которых распространяются эти поправки, но от требования сдачи языкового теста на уровень A2 были освобождены лица в возрасте от 75 лет — в общей сложности 4953 человек, а также люди с определёнными проблемами со здоровьем и те, кто свои языковые навыки уже доказал, окончив школу.

Позже Сейм принял дополнительные поправки, предусмотрев возможность получить разрешение на пребывание в Латвии на два года для тех, кто по крайней мере дважды безуспешно сдавал экзамен по государственному языку и подтвердил готовность сдать языковой тест в течение этих двух лет.

В прошлом году аналогичные поправки вступили в силу в отношении ещё одной группы лиц, в том числе российских военных пенсионеров и членов их семей, которые свой статус в своё время получили в другом порядке — в общей сложности 4678 человек, из которых 2100 было необходимо пройти языковую проверку. В этой группе у тех, кто проверку не сдавал, ВНЖ уже стал недействительным, а у остальных ещё есть время оформить свой статус пребывания.

Статус ЕС — почти у 15 тысяч человек, и будет ещё больше

За три года, по сравнению с упомянутыми в общей сложности почти 30 тысячами человек, число граждан РФ в Латвии сильно не уменьшилось. УДГМ информировало, что из более чем 25 тысяч человек, на которых распространялись первоначальные поправки к закону, 14 933 человека получили статус постоянного жителя ЕС. В свою очередь из тех, на которых распространялись более поздние изменения в законе, заявления на этот статус подали ещё 2725 человек. Нынешние тенденции свидетельствуют, что большая часть сможет также получить разрешения.

3871 человек получил временный ВНЖ на два года — срок, в течение которого нужно сдать языковой экзамен. Ещё у неполной тысячи человек есть временный ВНЖ, выданный по другим причинам — в основном на основании воссоединении семьи. Постоянный ВНЖ есть у 1068 человек, ещё 337 подали заявления на такой временный вид на жительство. На момент сбора данных умер 1901 человек, а 155 — получили гражданство Латвии. Ещё 841 человек не подал заявление на повторный экзамен по государственному языку до установленного более позднего срока — 30 июня этого года. Однако неизвестно, находится ли все эти люди сейчас в Латвии.

Тем временем языковые проверки продолжаются, правда, с переменным успехом — Государственное агентство развития образования информировало, что на повторных проверках из тех граждан, которые получили вид на жительство на два года, ежемесячно экзамены сдают около 200 граждан РФ, но в общей сложности 86% не достигли уровня A2. Среди тех, на кого распространяются прошлогодние поправки к закону, в этом году из 1353 человек экзамен успешно сдали 63%.

В то же время почти половина из примерно 2,5 тысячи человек, которым нужно сдать языковой экзамен, не проявили к этому интереса.

Выдворены несколько десятков человек, как уехали 3093?

Сколько же за эти годы тех, кто был выдворен из страны? Ответы УДГМ показывают, что первоначально процедура выдворения была инициирована для 85 человек, но часть решений была отменена, четыре человека умерли, и в конечном итоге выдворению подлежат 62 человека. Из них 32 сами выполнили распоряжение о выдворении — по данным Государственной пограничной службы, эти люди пересекли внешнюю границу ЕС.

Ещё десять человек были выдворены принудительно, а семеро, по данным УДГМ, скрываются.

Ещё троим людям срок распоряжения о выезде был продлён в связи с урегулированием и завершением хозяйственных вопросов. Четыре человека оспорили решение о выдворении, и им предоставлена возможность запросить вид на жительство, один человек был судим и находится в тюрьме.

Дополнительные вопросы в статистике УДГМ вызывает ещё один раздел об уехавших — таких всего 3093 в обеих группах. В управлении объясняют, что данные пограничной службы и пограничных и миграционных управлений других стран ЕС свидетельствуют, что эти люди покинули Латвию, однако подробнее об этой группе ничего не могут объяснить.

Сколько нелояльных или угрожающих госбезопасности установила СГБ?

На всех граждан РФ распространяется проверка Службы государственной безопасности (СГБ, VDD), которая включает также анкетирование с вопросами об отношении к аннексии Крыма, вторжению России в Украину, а также о поддержке граждан России и Украины, и лиц, находящихся под санкциями. Также необходимо предоставить информацию о родственниках и имуществе.

В ответах программе УДГМ указало, что непосредственно с пометкой «компетентные органы запрещают пребывание» принято одно отрицательное решение о выдаче ВНЖ — в 2023 году. В то же время УДГМ объясняет, что в ходе проверок органов безопасности людям неоднократно задавались различные дополнительные вопросы, на которые не были даны ответы, поэтому они получили отказ в предоставлении права на пребывание в стране с указанием другой причины, а именно «не представлены все необходимые документы».

По этой причине за прошедшие три года в предоставлении статуса постоянного жителя ЕС было отказано 226 лицам.

Свидетельствуют ли ответы УДГМ о том, что, за исключением одного человека, все проверенные граждане России признаны лояльными Латвии и не представляющими угрозы для государства, - на это СГБ отвечает следующее:

«В результате сотрудничества СГБ и УДГМ в 2023 году в выдаче вида на жительство было отказано 261 проживающему в Латвии гражданину России, а в 2024 году — 66 гражданам России».

Прогнозировали тысячи судебных исков, в реальности — 13

Опасаясь, что граждане РФ будут активно оспаривать в суде различные решения УДГМ, управлению был выделен дополнительный бюджет и был создан специальный отдел с 48 должностями — предполагалось, что в 2023 году будет более двух с половиной тысяч судебных процессов, а в следующие два года вместе — в четыре раза больше.

Прогнозы не оправдались и близко — в судах в настоящее время в активном судебном процессе находится шесть дел о предоставлении статуса постоянного жителя ЕС или предоставлении постоянного вида на жительство, в которых ответчиком является УДГМ. В семи делах судебное разбирательство уже завершено.

В этих исках в основном оспаривается, было ли отказано в статусе обоснованно и в соответствии с нормами закона.

Однако в латвийских судах есть и несколько другого рода дел — в них граждане России оспаривают решения министра внутренних дел Латвии о предоставлении вида на жительство по гуманитарным соображениям, и не во всех случаях судебные решения вынесены в пользу министра.

...Юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке так прокомментировала эту информацию телепрограммы:

Актуальная статистика по массовому лишению ВНЖ граждан РФ в Латвии. Хорошие и плохие новости.

Хорошие новости:

- Половина из 30 тысяч решила вопрос и получила новый ЕС-ВНЖ;

- отказов по соображениям безопасности немного - около 250;

- процедур выдворения немного - 62.

Плохие новости:

- около 9 тысяч людей не имеют стабильного статуса. Сюда я отношу и тех, кто получил временный ВНЖ вместо постоянного и тех, кто получил 2-х летний ВНЖ, который скоро истекает;

- 40-50% из тех, кому надо было сдавать латышский, не смогли это сделать;

- по моим подсчетам около 3 тысяч пенсионеров в ближайшие месяцы столкнуться с проблемой сохранения легального статуса, а также сохранения права на медицину и социальную помощь.