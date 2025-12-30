Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

Компромисс по Донбассу — особый статус региона: Зеленский

© Deutsche Welle 30 декабря, 2025 12:12

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский считает компромиссным решением по Донбассу создание свободной экономической зоны с особыми правилами. Такое условие для вывода украинских войск из региона он озвучил в интервью американскому телеканалу Fox News, опубликованном в понедельник, 29 декабря.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может отказаться от своих территорий для урегулирования войны с Россией, поскольку это противоречит законам страны, позиции общества и реальной ситуации на местах. "Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе - там живут люди, там находится наша армия", - рассказал он в интервью.

Владимир Зеленский признал, что вопрос территорий остается самым сложным в мирных переговорах. По его словам, это единственный пункт, где позиции Киева и Москвы существенно расходятся. Президент cтраны отметил, что на территориях до сих пор проживают около 300 тысяч украинцев, многие из которых пострадали от российского вторжения и боевых действий. Вопрос территорий нельзя рассматривать формально или чисто политически, заключил он.

"Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины", - заявил он. Зеленский считает, что референдум по отказу от территорий не будет поддержан украинским обществом.

Президент Украины назвал "реальным компромиссом" по Донбассу создание свободной экономической зоны: "Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна предпринять зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".

Трамп и Зеленский: Мирный план согласован на 90%

28 декабря Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры во Флориде. По их итогам главы Украины и США заявили, что стороны "очень близки к цели" мирного урегулирования войны в Украине.

По словам Владимира Зеленского, "20 пунктов мирного плана согласованы на 90%", а гарантии безопасности со стороны США уже согласованы полностью. Тогда же президент Украины не исключил, что мирный план будет вынесен на референдум - прежде всего, из-за "очень сложного вопроса территорий".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег
Важно

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Важно

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года
Важно

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Читать
Загрузка

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Наука 14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Читать

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Важно 14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Читать

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 0 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Читать

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Читать

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Читать

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Читать