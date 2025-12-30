Компромисс по Донбассу — особый статус региона: Зеленский

Зеленский подчеркнул, что Украина не может отказаться от своих территорий для урегулирования войны с Россией, поскольку это противоречит законам страны, позиции общества и реальной ситуации на местах. "Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе - там живут люди, там находится наша армия", - рассказал он в интервью.

Владимир Зеленский признал, что вопрос территорий остается самым сложным в мирных переговорах. По его словам, это единственный пункт, где позиции Киева и Москвы существенно расходятся. Президент cтраны отметил, что на территориях до сих пор проживают около 300 тысяч украинцев, многие из которых пострадали от российского вторжения и боевых действий. Вопрос территорий нельзя рассматривать формально или чисто политически, заключил он.

"Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины", - заявил он. Зеленский считает, что референдум по отказу от территорий не будет поддержан украинским обществом.

Президент Украины назвал "реальным компромиссом" по Донбассу создание свободной экономической зоны: "Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна предпринять зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".

Трамп и Зеленский: Мирный план согласован на 90%

28 декабря Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры во Флориде. По их итогам главы Украины и США заявили, что стороны "очень близки к цели" мирного урегулирования войны в Украине.

По словам Владимира Зеленского, "20 пунктов мирного плана согласованы на 90%", а гарантии безопасности со стороны США уже согласованы полностью. Тогда же президент Украины не исключил, что мирный план будет вынесен на референдум - прежде всего, из-за "очень сложного вопроса территорий".