Он платит за всё и решает за тебя! Почему психологи предупреждают о новой токсичной моде?

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 13:37

Всюду жизнь 0 комментариев

Если хочешь сохранить психику — лучше не открывай соцсети на праздниках. Там больше не просто идеальные пары и кольца с помолвкой. Теперь новая гордость: мужчина, который всё делает сам, всё оплачивает и, кажется, живёт исключительно ради своей девушки.

Формула простая и вирусная. Видео начинаются одинаково: «Что делает мой "высокоэффективный бойфренд", от чего другой впал бы в кому». Дальше — цветы без повода, ужины за его счёт всегда, сюрпризы, поездки, подарки, кофе по утрам, записки с признаниями. В версии для продвинутых — его карта в её кошельке «на всякий случай» и фраза: «Он никогда не позволяет мне платить».

На первый взгляд — женская мечта и будто бы даже феминистский месседж: не соглашайтесь на меньшее, требуйте большего. Но если копнуть глубже, за «усилиями» всё чаще скрываются деньги и контроль, а не забота. Во многих видео ключевой пункт — не эмоциональная поддержка, а финансовая зависимость. «Он не хочет, чтобы я платила за себя», «Он расстраивается, если я что-то покупаю сама», «Я вообще не знаю, как оплачивать счета — этим занимается он».

В одном из самых обсуждаемых роликов мужчина искренне возмущается, узнав, что его девушка оплатила одежду сама: «Ты не должна себя баловать. Это моя работа». Тон — не романтичный, а жёсткий. Посыл ясен: автономия не приветствуется.

Проблема не в подарках. Проблема в том, что такие отношения всё чаще строятся по принципу «я плачу — ты принимаешь». История уже знает, чем это заканчивается. Женщины получили право распоряжаться своими деньгами совсем недавно по историческим меркам, и добровольно отдавать финансовый контроль — риск, а не «принцесса-энерджи».

Есть и другой тревожный момент: многие усилия партнёра в таких отношениях крутятся вокруг внешности. Он записывает её на маникюр, платит за процедуры, следит за графиком бьюти-ухода. Это легко превращает женщину не в партнёра, а в проект — ухоженный, но подотчётный.

Самое же показательное — культ беспомощности. «Я никогда не заправляю машину», «Я не открываю двери», «Я не разбираюсь в счетах». Всё это подаётся как роскошь, но на деле выглядит как инфантилизация. Рыцарь спасает, принцесса не участвует. Красиво — пока не становится опасно.

Такая модель не равноправна и для мужчин. Быть «высокоэффективным» 24/7 — значит постоянно доказывать свою ценность действиями и деньгами. Ошибка, кризис, потеря дохода — и вся конструкция трещит.

Здоровые отношения — это не список подвигов и не чек-лист из TikTok, предупреждают психологи. Это взаимность, где забота не покупается, а выбор быть вместе остаётся выбором, а не необходимостью.
 
 
 
 
 
 

 

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Читать
Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Наука 14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Читать

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Важно 14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Читать

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 0 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Читать

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Читать

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Читать

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Читать