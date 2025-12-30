Он платит за всё и решает за тебя! Почему психологи предупреждают о новой токсичной моде?

Формула простая и вирусная. Видео начинаются одинаково: «Что делает мой "высокоэффективный бойфренд", от чего другой впал бы в кому». Дальше — цветы без повода, ужины за его счёт всегда, сюрпризы, поездки, подарки, кофе по утрам, записки с признаниями. В версии для продвинутых — его карта в её кошельке «на всякий случай» и фраза: «Он никогда не позволяет мне платить».

На первый взгляд — женская мечта и будто бы даже феминистский месседж: не соглашайтесь на меньшее, требуйте большего. Но если копнуть глубже, за «усилиями» всё чаще скрываются деньги и контроль, а не забота. Во многих видео ключевой пункт — не эмоциональная поддержка, а финансовая зависимость. «Он не хочет, чтобы я платила за себя», «Он расстраивается, если я что-то покупаю сама», «Я вообще не знаю, как оплачивать счета — этим занимается он».

В одном из самых обсуждаемых роликов мужчина искренне возмущается, узнав, что его девушка оплатила одежду сама: «Ты не должна себя баловать. Это моя работа». Тон — не романтичный, а жёсткий. Посыл ясен: автономия не приветствуется.

Проблема не в подарках. Проблема в том, что такие отношения всё чаще строятся по принципу «я плачу — ты принимаешь». История уже знает, чем это заканчивается. Женщины получили право распоряжаться своими деньгами совсем недавно по историческим меркам, и добровольно отдавать финансовый контроль — риск, а не «принцесса-энерджи».

Есть и другой тревожный момент: многие усилия партнёра в таких отношениях крутятся вокруг внешности. Он записывает её на маникюр, платит за процедуры, следит за графиком бьюти-ухода. Это легко превращает женщину не в партнёра, а в проект — ухоженный, но подотчётный.

Самое же показательное — культ беспомощности. «Я никогда не заправляю машину», «Я не открываю двери», «Я не разбираюсь в счетах». Всё это подаётся как роскошь, но на деле выглядит как инфантилизация. Рыцарь спасает, принцесса не участвует. Красиво — пока не становится опасно.

Такая модель не равноправна и для мужчин. Быть «высокоэффективным» 24/7 — значит постоянно доказывать свою ценность действиями и деньгами. Ошибка, кризис, потеря дохода — и вся конструкция трещит.

Здоровые отношения — это не список подвигов и не чек-лист из TikTok, предупреждают психологи. Это взаимность, где забота не покупается, а выбор быть вместе остаётся выбором, а не необходимостью.















