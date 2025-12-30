В связи с утратой доверия: уволена руководитель концертного зала «Gors»

Во вторник состоялось внеочередное собрание участников муниципального предприятия "Austrumlatvijas koncertzāle", на котором обсуждались вопросы об увольнении Зирнини и назначении нового члена правления. На заседании также был рассмотрено заключение ООО "Audita akadēmija" и условия договора о делегировании.

На должность члена правления назначена Ивета Ципрусе, которая в настоящее время работает заместителем исполнительного директора по надзору за муниципальными предприятиями и несколько лет была руководителем отдела аудита..

Срок полномочий члена правления, избранного таким образом, не может превышать одного года. Новый член правления будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен этот или другой кандидат.

Самоуправление заявило, что в нынешних финансовых условиях компании необходим управленческий подход с большим акцентом на финансовый контроль, планирование бюджета, управление рисками и принятие решений на основе бизнес-аналитики для достижения стратегических целей компании, "обеспечивая тем самым долгосрочное существование "Gors", высокое художественное качество мероприятий и доступность культурных услуг для жителей и гостей Резекне". Таким образом, по мнению держателя долей капитала, компании в настоящее время требуется руководитель с сильными компетенциями в области финансового менеджмента.

"Как глава самоуправления я полностью поддерживаю решение исполнительной власти и неоднократно подчеркивал, что все мы должны понимать, что "Gors" содержится на деньги налогоплательщиков, и мы должны управлять им как можно более ответственно. К сожалению, в поисках более эффективной модели управления мы столкнулись с сопротивлением со стороны руководителя "Gors"" - заявил мэр Резекне Александр Барташевич.

По его словам, расходы концертного зала растут, а доходы падают.

"Результаты аудита свидетельствуют о том, что компания сильно зависит от муниципального финансирования. Аудит также показал, что в 2024 году операционные доходы сократились на 5,4%, что свидетельствует о проблемах с эффективностью работы", - прокомментировал он.

Он также рассказал, что в начале января самоуправление продолжит работу и пригласит к сотрудничеству Министерство культуры, а также другие вовлеченные и заинтересованные стороны, чтобы совместно принять решение о будущем развитии "Gors",

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра культуры Агнезе Лаце Рита Плуме, министр проинформирована об этом решении. Лаце подчеркивает, что в общественном пространстве уже более двух недель ведутся дискуссии о смене руководства концертного зала "Gors", поэтому такое политическое сведение счетов с руководителем накануне перемен вызывает опасения.

Министр культуры связалась с министром умного управления и регионального развития Раймондсом Чударсом. Стороны договорились оценить законность решения, принятого самоуправлением.

Лаце также отмечает, что на прошлой неделе Министерство культуры связалось с самоуправлением Резекне, запросив информацию о ситуации и подтвердив готовность министерства принять участие в ее решении, но самоуправление до сих пор не прислало никакого ответа.

""Gors" является и будет стратегически важным региональным концертным залом и неотъемлемой частью латвийского культурного пространства. Принимать непрозрачные решения недопустимо", - сказала министр культуры.