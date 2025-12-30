Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

В связи с утратой доверия: уволена руководитель концертного зала «Gors»

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 13:41

Важно 0 комментариев

LETA

Во вторник член правления ООО "Austrumlatvijas koncertzāle", руководитель резекненского концертного зала "Gors" Диана Зирниня была уволена в связи с утратой доверия.

Во вторник состоялось внеочередное собрание участников муниципального предприятия "Austrumlatvijas koncertzāle", на котором обсуждались вопросы об увольнении Зирнини и назначении нового члена правления. На заседании также был рассмотрено заключение ООО "Audita akadēmija" и условия договора о делегировании.

На должность члена правления назначена Ивета Ципрусе, которая в настоящее время работает заместителем исполнительного директора по надзору за муниципальными предприятиями и несколько лет была руководителем отдела аудита..

Срок полномочий члена правления, избранного таким образом, не может превышать одного года. Новый член правления будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен этот или другой кандидат.

Самоуправление заявило, что в нынешних финансовых условиях компании необходим управленческий подход с большим акцентом на финансовый контроль, планирование бюджета, управление рисками и принятие решений на основе бизнес-аналитики для достижения стратегических целей компании, "обеспечивая тем самым долгосрочное существование "Gors", высокое художественное качество мероприятий и доступность культурных услуг для жителей и гостей Резекне". Таким образом, по мнению держателя долей капитала, компании в настоящее время требуется руководитель с сильными компетенциями в области финансового менеджмента.

"Как глава самоуправления я полностью поддерживаю решение исполнительной власти и неоднократно подчеркивал, что все мы должны понимать, что "Gors" содержится на деньги налогоплательщиков, и мы должны управлять им как можно более ответственно. К сожалению, в поисках более эффективной модели управления мы столкнулись с сопротивлением со стороны руководителя "Gors"" - заявил мэр Резекне Александр Барташевич.

По его словам, расходы концертного зала растут, а доходы падают.

"Результаты аудита свидетельствуют о том, что компания сильно зависит от муниципального финансирования. Аудит также показал, что в 2024 году операционные доходы сократились на 5,4%, что свидетельствует о проблемах с эффективностью работы", - прокомментировал он.

Он также рассказал, что в начале января самоуправление продолжит работу и пригласит к сотрудничеству Министерство культуры, а также другие вовлеченные и заинтересованные стороны, чтобы совместно принять решение о будущем развитии "Gors",

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра культуры Агнезе Лаце Рита Плуме, министр проинформирована об этом решении. Лаце подчеркивает, что в общественном пространстве уже более двух недель ведутся дискуссии о смене руководства концертного зала "Gors", поэтому такое политическое сведение счетов с руководителем накануне перемен вызывает опасения.

Министр культуры связалась с министром умного управления и регионального развития Раймондсом Чударсом. Стороны договорились оценить законность решения, принятого самоуправлением.

Лаце также отмечает, что на прошлой неделе Министерство культуры связалось с самоуправлением Резекне, запросив информацию о ситуации и подтвердив готовность министерства принять участие в ее решении, но самоуправление до сих пор не прислало никакого ответа.

""Gors" является и будет стратегически важным региональным концертным залом и неотъемлемой частью латвийского культурного пространства. Принимать непрозрачные решения недопустимо", - сказала министр культуры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа
Важно

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа (1)

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Важно

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег
Важно

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности?

Важно 15:25

Важно 0 комментариев

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Читать
Загрузка

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Читать

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Наука 14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Читать

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Важно 14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Читать

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 0 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Читать

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Читать

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Читать