До минус 18: в выходные дни опять ждём снег и метель

В ночь на 31 декабря местами возможны снег и метель, а самые низкие температуры ожидаются утром в Курземе - до -10...-12 градусов.

Последний день 2025 года на большей части страны будет солнечным, на востоке будет больше облаков, а на побережье возможен снег. Температура не поднимется выше -1...-7 градусов при слабом или умеренном северном ветре.

В новогоднюю ночь местами пройдет снег, и при ясном небе на востоке Латвии столбик термометра опустится до -15...-18 градусов.

В первый день января небо затянется облаками, начнется снег и ветер, местами сильный, а вечером в западной части Курземе возможен дождь. В пятницу, 2 января, температура воздуха повысится до -1...+4 градусов, во многих местах ожидается снег и небольшой дождь, порывистый южный ветер.

В конце недели временами будет идти снег, местами возможен сильный снег и метель, температура воздуха в большинстве районов страны будет немного ниже нуля.

По прогнозам "Global Forecast System", в конце недели местами в Латвии высота снежного покрова составит 15-25 сантиметров. Больше осадков выпадет в Курземе, но в этом регионе более вероятны оттепель и таяние снега.

На водоемах продолжит образовываться лед.