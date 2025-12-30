Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
До минус 18: в выходные дни опять ждём снег и метель

30 декабря, 2025 13:46

Новости Латвии

31 декабря и в новогоднюю ночь во многих районах Латвии будет ясное небо, поэтому морозы усилятся, но уже 1 января с запада Латвию пересечет обширная зона осадков, временами будет идти снег, возможна метель, прогнозируют синоптики.

В ночь на 31 декабря местами возможны снег и метель, а самые низкие температуры ожидаются утром в Курземе - до -10...-12 градусов.

Последний день 2025 года на большей части страны будет солнечным, на востоке будет больше облаков, а на побережье возможен снег. Температура не поднимется выше -1...-7 градусов при слабом или умеренном северном ветре.

В новогоднюю ночь местами пройдет снег, и при ясном небе на востоке Латвии столбик термометра опустится до -15...-18 градусов.

В первый день января небо затянется облаками, начнется снег и ветер, местами сильный, а вечером в западной части Курземе возможен дождь. В пятницу, 2 января, температура воздуха повысится до -1...+4 градусов, во многих местах ожидается снег и небольшой дождь, порывистый южный ветер.

В конце недели временами будет идти снег, местами возможен сильный снег и метель, температура воздуха в большинстве районов страны будет немного ниже нуля.

По прогнозам "Global Forecast System", в конце недели местами в Латвии высота снежного покрова составит 15-25 сантиметров. Больше осадков выпадет в Курземе, но в этом регионе более вероятны оттепель и таяние снега.

На водоемах продолжит образовываться лед.

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег
Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050
«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

