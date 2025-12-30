Актер Джордж Клуни и его семья получили гражданство Франции

Лауреат двух премий "Оскар" вместе с супругой проводит много времени во Франции, указало AFP. "Мне нравится культура Франции, ее язык, хотя я до сих пор не освоил его в совершенстве после 400 дней занятий", - заявил Клуни франкоязычной радиостанции RTL в начале декабря.

В 2021 году супружеская чета приобрела бывший виноградник в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции. Здесь их детям не докучают папарацци, поджидающие около школы, пояснила звезда Голливуда. "Это для нас важнее всего", - подчеркнул актер в интервью. "Самое счастливое место для нас - эта ферма, где дети веселятся так же, как я в детстве в Кентукки", - добавил Клуни.