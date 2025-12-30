По факту инцидента был начат уголовный процесс по части второй статьи 230 Уголовного закона — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. В рамках расследования назначили ряд экспертиз, в том числе для установления причин смерти животных, опросили причастных лиц и провели другие необходимые процессуальные действия для всестороннего выяснения обстоятельств случившегося.

Госполиция получила заключения экспертов, которые подтвердили причины гибели всех животных. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы во вторник, 30 декабря, передать материалы дела в прокуратуру для начала уголовного преследования четырех подозреваемых.

На момент происшествия трое из них занимали должности в муниципальной полиции Бауского края. В полиции не стали уточнять агентству LETA, является ли четвертый фигурант охотником, причастным к данному делу.

Одному из подозреваемых вменяется преступление по части второй статьи 230 Уголовного закона — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, а также запрет на содержание животных определенных или всех видов сроком до пяти лет.

В отношении еще двух лиц уголовный процесс начат по части первой статьи 319 Уголовного закона — неисполнение должностных обязанностей государственным должностным лицом. Речь идет об умышленном или неосторожном невыполнении обязанностей, возложенных законом или служебным поручением, если это повлекло существенный ущерб. За данное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Еще одному лицу инкриминируется преступление по части первой статьи 317 Уголовного закона — умышленные действия государственного должностного лица, явно выходящие за пределы предоставленных ему полномочий и причинившие существенный ущерб. По данным следствия, именно это лицо отдало устное распоряжение, приведшее к совершению уголовного преступления. Санкция статьи также предусматривает до трех лет лишения свободы, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Госполиция подчеркивает, что ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.