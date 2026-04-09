После анализа поступивших жалоб специалисты установили, что на этих интернет-ресурсах покупателям предлагаются товары китайского производства, однако создаётся вводящее в заблуждение впечатление, будто продукция имеет латвийское происхождение. В PTAC отмечают, что покупателей могут дезориентировать не только относительно происхождения товаров, но и их качества и реальной стоимости. Кроме того, возврат покупок зачастую приходится осуществлять в Китай, что усложняет процесс и увеличивает расходы. Также сообщается, что сроки доставки нередко оказываются дольше заявленных, а сами заказы могут приходить частями. Дополнительные сложности могут возникнуть при разрешении споров, поскольку фактический продавец действует за пределами Латвии или Европейского союза.

В ведомстве пояснили, что если покупка уже была совершена, прежде всего рекомендуется связаться с продавцом в письменной форме — например, по электронной почте — и чётко указать свои требования, будь то отмена заказа, возврат средств или возврат товара. Важно сохранить все документы и доказательства, связанные с покупкой, включая подтверждение заказа, платёжные документы, переписку, сведения о доставке и информацию с упаковки. Если товар не соответствует описанию или покупателя ввели в заблуждение, следует зафиксировать несоответствия с помощью фото или видео. При оплате банковской картой специалисты советуют рассмотреть возможность обращения в банк для оспаривания платежа. При необходимости жители могут обратиться в PTAC, приложив имеющиеся доказательства и переписку с продавцом.

Также в центре напомнили, что перед совершением покупок в интернете необходимо тщательно проверять данные продавца, включая название компании, страну регистрации, адрес и регистрационный номер. Специалисты советуют внимательно изучать условия доставки и возврата, обращая особое внимание на расположение склада, адрес возврата товара и распределение расходов на пересылку. Рекомендуется сохранять скриншоты страницы с описанием товара, его ценой и заявлениями о происхождении, например отметками «Сделано в Латвии», а для оплаты выбирать способы, обеспечивающие защиту покупателя, в частности банковские карты.