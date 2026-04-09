Китайцы маскируются под местные бренды: PTAC предупреждает о трёх сайтах

Центр защиты прав потребителей (PTAC) совместно с Европейским центром информирования потребителей в Латвии призвали жителей проявлять осторожность при покупках на сайтах maijasdargumi.com, martalinde.com и madonastils.com, сообщили в ведомстве.

После анализа поступивших жалоб специалисты установили, что на этих интернет-ресурсах покупателям предлагаются товары китайского производства, однако создаётся вводящее в заблуждение впечатление, будто продукция имеет латвийское происхождение. В PTAC отмечают, что покупателей могут дезориентировать не только относительно происхождения товаров, но и их качества и реальной стоимости. Кроме того, возврат покупок зачастую приходится осуществлять в Китай, что усложняет процесс и увеличивает расходы. Также сообщается, что сроки доставки нередко оказываются дольше заявленных, а сами заказы могут приходить частями. Дополнительные сложности могут возникнуть при разрешении споров, поскольку фактический продавец действует за пределами Латвии или Европейского союза.

В ведомстве пояснили, что если покупка уже была совершена, прежде всего рекомендуется связаться с продавцом в письменной форме — например, по электронной почте — и чётко указать свои требования, будь то отмена заказа, возврат средств или возврат товара. Важно сохранить все документы и доказательства, связанные с покупкой, включая подтверждение заказа, платёжные документы, переписку, сведения о доставке и информацию с упаковки. Если товар не соответствует описанию или покупателя ввели в заблуждение, следует зафиксировать несоответствия с помощью фото или видео. При оплате банковской картой специалисты советуют рассмотреть возможность обращения в банк для оспаривания платежа. При необходимости жители могут обратиться в PTAC, приложив имеющиеся доказательства и переписку с продавцом.

Также в центре напомнили, что перед совершением покупок в интернете необходимо тщательно проверять данные продавца, включая название компании, страну регистрации, адрес и регистрационный номер. Специалисты советуют внимательно изучать условия доставки и возврата, обращая особое внимание на расположение склада, адрес возврата товара и распределение расходов на пересылку. Рекомендуется сохранять скриншоты страницы с описанием товара, его ценой и заявлениями о происхождении, например отметками «Сделано в Латвии», а для оплаты выбирать способы, обеспечивающие защиту покупателя, в частности банковские карты.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

