Китайский DeepSeek обещает революцию в сфере ИИ и грозит конкурентам из США

Успех китайского стартапа, имеющего гораздо меньший бюджет, вызвал у инвесторов вопросы по поводу их затрат на технологических лидеров.

Компания DeepSeek была основана в 2023 году хедж-фондом High Flyer. Ее новая нейросеть, как утверждается, сравнима с передовыми американскими аналогами, но при этом требует меньших вычислительных ресурсов и обошлась разработчикам значительно дешевле.

В стартапе сообщили, что разработали модель всего за два месяца за менее чем 6 миллионов долларов. Для сравнения, американские компании инвестировали миллиарды долларов в инфраструктуру ИИ.

Новинка увидела свет на прошлой неделе, а к началу текущей обогнала американского конкурента ChatGPT по загрузкам из магазина приложений Apple.

Сообщения об успехе китайского искусственного интеллекта (ИИ) появились после многолетних усилий США по ограничению доступа Китая к современным полупроводникам и оборудованию для их производства. Президент США Дональд Трамп назвал прорыв DeepSeek "тревожным сигналом" и указал на необходимость "лазерной фокусировки США на конкуренции" в этой сфере. При этом он выразил уверенность в том, что американские технологические компании сохранят доминирующее положение в индустрии искусственного интеллекта.

Возвращение Трампа возрождает опасения по поводу нового витка торговой войны между США и Китаем. До сих порт американский лидер не ввел 60-процентные тарифы на китайский импорт, о чем говорил во время своей предвыборной кампании. Он поручил администрации провести оценку торговых отношений с КНР и выработать рекомендации к 1 апреля.