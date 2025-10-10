Китай расширил экспортные ограничения на редкоземельные элементы, ЕС — обеспокоен

Китай принял решение в четверг, заявив, что планирует ограничить экспорт редкоземельных материалов зарубежным оборонным компаниям и производителям полупроводников, добавив в свой список ещё пять элементов.

«Мы обеспокоены этим объявлением. Изучаем детали», — сказал представитель Еврокомиссии.

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем редкоземельных элементов, также включил десятки видов технологий переработки в свой контрольный список и объявил новые правила, которые обяжут иностранных производителей, использующих китайские материалы, соблюдать китайские требования.

Объявления Министерства коммерции последовали после призыва американских законодателей во вторник ввести более широкие ограничения на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай.

Новые меры расширяют контроль, введённый Пекином в апреле, который вызвал мировые перебои с поставками, пока серия соглашений с Европой и США не ослабила дефицит.

Ограничения вводятся за несколько недель до запланированной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее.

«Это усиливает переговорные позиции Пекина накануне ожидаемого саммита Трампа и Си в Корее в конце этого месяца», — заявил Тим Чжан, основатель сингапурской исследовательской компании Edge Research.

Китай производит более 90% переработанных редкоземельных элементов и магнитов в мире. Эти 17 элементов являются ключевыми компонентами для производства электромобилей, авиационных двигателей и военных радаров.

Теперь экспорт 12 из них ограничен после того, как Министерство коммерции добавило ещё пять — гольмий, эрбий, туллий, европий и иттербий — вместе с соответствующими материалами.

Иностранные компании, производящие редкоземельные элементы и магниты, включённые в список, теперь также должны получать китайскую экспортную лицензию, если конечный продукт содержит или изготовлен с использованием китайского оборудования или материалов. Это правило применяется даже в случае, если в сделке не участвует ни одна китайская компания.

Регламент во многом повторяет правила, введённые США для ограничения экспорта продукции, связанной с производством микросхем, в Китай.

Пока неясно, как Пекин намерен обеспечивать выполнение нового режима.

Министерство также добавило в список десятки единиц оборудования и материалов для добычи и переработки редкоземельных элементов.

Новые ограничения на пять дополнительных элементов и перерабатывающее оборудование вступят в силу 8 ноября, за несколько дней до истечения 90-дневного торгового перемирия с Вашингтоном.

Правила, касающиеся иностранных компаний, производящих товары с использованием китайского оборудования или материалов, вступят в силу 1 декабря.

Министерство также заявило, что зарубежным оборонным пользователям лицензии выдаваться не будут, а заявки, связанные с производством передовых полупроводников, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Новые правила распространяются на 14-нм микросхемы и более совершенные чипы, память с 256 слоями и более, а также оборудование, используемое для их производства, включая исследования и разработки. Эти микросхемы применяются в смартфонах, чипсетах для искусственного интеллекта и других устройствах, требующих высокой вычислительной мощности.

Ограничения также распространяются на исследования и разработки в области искусственного интеллекта, имеющего потенциальное военное применение.

Южная Корея, где расположены крупнейшие производители памяти Samsung Electronics (005930.KS) и SK Hynix (000660.KS), изучает детали новых ограничений и будет продолжать переговоры с Китаем, чтобы минимизировать их воздействие, заявило министерство промышленности страны агентству Reuters.

Китайские поставки редкоземельных элементов в последние месяцы стабильно растут, поскольку Пекин выдаёт всё больше экспортных лицензий, хотя некоторые потребители по-прежнему жалуются на сложности с их получением.

Отвечая на обеспокоенность по поводу доступа, министерство заявило, что список ограничений ограничен по охвату и «будут приняты различные меры для упрощения лицензирования».