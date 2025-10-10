Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Китай расширил экспортные ограничения на редкоземельные элементы, ЕС — обеспокоен

Редакция PRESS 10 октября, 2025 18:46

Мир 0 комментариев

Европейская комиссия выразила обеспокоенность решением Китая ужесточить контроль над экспортом редкоземельных элементов, заявил в пятницу представитель Еврокомиссии.

Китай принял решение в четверг, заявив, что планирует ограничить экспорт редкоземельных материалов зарубежным оборонным компаниям и производителям полупроводников, добавив в свой список ещё пять элементов.

«Мы обеспокоены этим объявлением. Изучаем детали», — сказал представитель Еврокомиссии.

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем редкоземельных элементов, также включил десятки видов технологий переработки в свой контрольный список и объявил новые правила, которые обяжут иностранных производителей, использующих китайские материалы, соблюдать китайские требования.

Объявления Министерства коммерции последовали после призыва американских законодателей во вторник ввести более широкие ограничения на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай.

Новые меры расширяют контроль, введённый Пекином в апреле, который вызвал мировые перебои с поставками, пока серия соглашений с Европой и США не ослабила дефицит.

Ограничения вводятся за несколько недель до запланированной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее.

«Это усиливает переговорные позиции Пекина накануне ожидаемого саммита Трампа и Си в Корее в конце этого месяца», — заявил Тим Чжан, основатель сингапурской исследовательской компании Edge Research.

Китай производит более 90% переработанных редкоземельных элементов и магнитов в мире. Эти 17 элементов являются ключевыми компонентами для производства электромобилей, авиационных двигателей и военных радаров.

Теперь экспорт 12 из них ограничен после того, как Министерство коммерции добавило ещё пять — гольмий, эрбий, туллий, европий и иттербий — вместе с соответствующими материалами.

Иностранные компании, производящие редкоземельные элементы и магниты, включённые в список, теперь также должны получать китайскую экспортную лицензию, если конечный продукт содержит или изготовлен с использованием китайского оборудования или материалов. Это правило применяется даже в случае, если в сделке не участвует ни одна китайская компания.

Регламент во многом повторяет правила, введённые США для ограничения экспорта продукции, связанной с производством микросхем, в Китай.

Пока неясно, как Пекин намерен обеспечивать выполнение нового режима.

Министерство также добавило в список десятки единиц оборудования и материалов для добычи и переработки редкоземельных элементов.

Новые ограничения на пять дополнительных элементов и перерабатывающее оборудование вступят в силу 8 ноября, за несколько дней до истечения 90-дневного торгового перемирия с Вашингтоном.

Правила, касающиеся иностранных компаний, производящих товары с использованием китайского оборудования или материалов, вступят в силу 1 декабря.

Министерство также заявило, что зарубежным оборонным пользователям лицензии выдаваться не будут, а заявки, связанные с производством передовых полупроводников, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Новые правила распространяются на 14-нм микросхемы и более совершенные чипы, память с 256 слоями и более, а также оборудование, используемое для их производства, включая исследования и разработки. Эти микросхемы применяются в смартфонах, чипсетах для искусственного интеллекта и других устройствах, требующих высокой вычислительной мощности.

Ограничения также распространяются на исследования и разработки в области искусственного интеллекта, имеющего потенциальное военное применение.

Южная Корея, где расположены крупнейшие производители памяти Samsung Electronics (005930.KS) и SK Hynix (000660.KS), изучает детали новых ограничений и будет продолжать переговоры с Китаем, чтобы минимизировать их воздействие, заявило министерство промышленности страны агентству Reuters.

Китайские поставки редкоземельных элементов в последние месяцы стабильно растут, поскольку Пекин выдаёт всё больше экспортных лицензий, хотя некоторые потребители по-прежнему жалуются на сложности с их получением.

Отвечая на обеспокоенность по поводу доступа, министерство заявило, что список ограничений ограничен по охвату и «будут приняты различные меры для упрощения лицензирования».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:00 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать