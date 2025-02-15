Киносъемки продолжаются: с субботы до четверга в Риге местами будет ограничено движение транспорта

В субботу, 15 февраля, с 7:00 до 15:00, при необходимости вводится ограничение и закрытие на время до трех минут движение транспорта, включая велосипеды и электросамокаты, а также пешеходов на перекрестке ул. Экспорта и Ханзас. С 12:00 до 13:00 движение транспорта закрывается на участке ул. Ханзас от ул. Экспорта до ул. Аусекля.

16 февраля, в воскресенье, в 6:00 начнут действовать ограничения движения на перекрестке ул. Залениеку и Ливциема. Здесь также при необходимости будут закрывать или ограничивать максимум на три минуты движение транспорта, пешеходов, велосипедов и электросамокатов. Эти ограничения продлятся до полуночи среды, 19 февраля.

До 20:00 субботы остановка и стоянка транспорта запрещена на участке ул. Сакару от ул. Экспорта до ул. Аусекля, на участке ул. Аусекля от площади Вашингтона до ул. Элизабетес, на стоянке автобусов около здания на ул. Элизабетес, 2К, и на площади Вашингтона.

С 8:00 в субботу введены запреты на остановку и стоянку транспорта по обеим сторонам ул. Эбелмуйжас от дома №4 до здания на ул. Ливциема, 46, по обеим сторонам ул. Залениеку, от ул. Эбелмуйжас до здания на ул. Залениеку, 30, а также на земельных участках, принадлежащих столичному самоуправлению. Запреты действуют до 1:00 четверга, 20 февраля.

Кроме того, начиная с 18:00 в субботу стоянка и остановка транспорта будут запрещены на Домской площади и на участке ул. Паласта от Бискапа гате до ул. Яуниела. Эти запреты будут длиться до 6:00 понедельника, 17 февраля.

За проведение съемок несет ответственность студия Forma Pro Films.