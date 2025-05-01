Киев и Вашингтон создают инвестфонд восстановления Украины

"Благодаря неустанным усилиям по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд "США-Украина" для содействия ускорению восстановления экономики Украины", - написал Бессент в соцсети Х после подписания, отметив также, что "экономическая безопасность - это национальная безопасность".

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Минфина США. "И Соединенные Штаты, и правительство Украины рассчитывают на скорейшую реализацию этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа", - говорится в нем. Сам текст соглашения пока не опубликован.