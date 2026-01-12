Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кибератаки — новая норма: в 2026 году под ударом ИИ, спутники и бизнес

Редакция PRESS 12 января, 2026 12:48

Всюду жизнь 0 комментариев

Ещё недавно кибератаки воспринимались как нечто далёкое — проблема айтишников, спецслужб и крупных корпораций. Но 2026 год, по прогнозам экспертов, окончательно меняет правила игры: цифровые атаки становятся обычным инструментом давления в мировой политике и экономике.

Прошлый год стал для Европы тревожным сигналом. Сбои в работе аэропортов, подозрения во вмешательстве в выборы, масштабные DDoS-атаки, а также случаи GPS-спуфинга  показали, что цифровая инфраструктура уязвима даже на самом высоком уровне.

Цифры подтверждают масштаб проблемы. Европа стала одним из главных эпицентров киберугроз: на неё пришлось около 22 процентов всех мировых атак с использованием программ-вымогателей. Только за часть 2025 года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке зафиксировали более 3,2 миллиона DDoS-атак. Совокупный ущерб для Франции, Германии, Италии и Испании за последние пять лет оценивается примерно в 300 миллиардов евро.

Эксперты сходятся во мнении: если 2025 год стал моментом, когда кибербезопасность превратилась в геополитический фактор, то в 2026-м кибератаки окончательно войдут в стандартный набор инструментов международного давления.

Аналитики ожидают расширения операций со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Речь идёт не о разрозненных атаках, а о системных кампаниях, рассчитанных на долгосрочный эффект. По оценкам специалистов Google, Китай продолжит использовать киберпространство для укрепления своего экономического и политического влияния, в том числе через атаки на чувствительные отрасли, например, полупроводниковую промышленность.

Россия, по прогнозам, будет сочетать операции в зоне военных конфликтов с масштабными информационными и кибероперациями против западных стран, особенно на фоне выборов. Иран, в свою очередь, активизирует цифровые кампании на Ближнем Востоке, используя сети сайтов и платформ, формирующих нужную повестку.

Европейский союз готовит ответ. В 2026 году ЕС планирует создать собственную базу «известных эксплуатируемых уязвимостей» — список слабых мест, которыми реально пользуются хакеры. Ожидается, что это упростит обмен данными между странами и позволит быстрее реагировать на угрозы.

Отдельный фокус на искусственный интеллект.

В 2026 году ИИ перестаёт быть экспериментом и становится массовым инструментом как для атак, так и для защиты. Эксперты предупреждают: злоумышленники всё чаще будут использовать автономные ИИ-агенты — системы, способные самостоятельно планировать и координировать атаки без участия человека.

Появляются и новые методы взлома. Среди них — манипуляции ИИ-системами, позволяющие обходить встроенные ограничения, а также голосовые подделки, при которых нейросети имитируют голоса руководителей или сотрудников IT-служб, чтобы выманить конфиденциальную информацию.

При этом компании всё активнее используют тот же ИИ для анализа атак, расшифровки вредоносного кода и быстрого реагирования. Фактически, в 2026 году ИИ всё чаще будет противостоять ИИ.

Ещё один тревожный тренд: выход киберугроз за пределы Земли. Эксперты предупреждают: атаки на спутники и системы GPS станут более частыми. Глушение или подмена сигналов может привести к сбоям в навигации самолётов, судов, дронов и другой критически важной техники.

Особую уязвимость в этой сфере видят у авиации, судоходства и оборонных компаний. Поэтому в 2026 году бизнесу и государствам придётся вкладываться не только в цифровую безопасность на земле, но и в защиту космической инфраструктуры.

Главный вывод экспертов звучит спокойно, но жёстко:кибервойна больше не исключение и не кризисный сценарий — это рабочая реальность.

И в 2026 году с ней придётся считаться всем — от правительств до крупных компаний.

