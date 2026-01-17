«Каждое слово — перл»: Рижская дума за 600 тысяч исследует перекрёсток на тихой улице (ВИДЕО)

Вот и адвокат Гундарс Аболиньш, выложивший это видео на платформе "Х", недоумевает: "За 600000 € Рижская дума исследует один перекрёсток. Вопрос - какая рижским налогоплательщикам будет отдача (KPI). Объясняют заказчики "исследования" (департамент развития). Видео длинное, но каждое слово - перл".

Пост просмотрели свыше 87 тысяч человек, более трёхсот поставили ему "сердечки", 179 пользователей им поделились.

В комментариях у Аболиньша не преминула отметиться депутат РД Марта Котелло со своим пояснением. И тут же нарвалась на шквал критики.

Вот что она пишет:

"Рига участвует в международном проекте Just streets, она - один из 15 городов-участников.

За более безопасную мобильность и более доступное публичное внешнее пространство.

Об участии в европейском проекте было решено в конце 2023 года.

Проект в основе представляет собой исследовательскую деятельность, социологию, разработку гайдлайнов, инновации и т.д.

Однако пилотное место - перекрёсток ул. Пукю и Межа - будет приведено в порядок. С пешеходными переходами и простыми элементами благоустройства уже в этом году.

https://rdpad.lv/portfolio/drosas-taisnigas-un-patikamas-mobilitates-veicinasana-pilsetvide-just-streets/

PS Упоминаемые вами 600 000 eur - это финансирование Евросоюза.

PS2 Призываю для получения легитимной информации использовать сайты департаментов Рижского самоуправления".

Если опустить мат-перемат, то комментарии сводятся к следующему:

- Марта, ты архитектор, была ли ты на этом перекрёстке (я - тысячи раз)? Если ты или другие видят там проблемы, что мешает просто спроектировать и установить пешеходные переходы, переместить стоящие машины и т.д.? Зачем нужно исследование за 600k, что из этого дума сама не умеет / не может сделать?

- То, что 600 тысяч - финансирование от ЕС, не означает, что его нужно спустить на "проекты", о результатах которых, тем более об их измеримости не может рассказать даже человек, присланный, чтобы о них рассказать. Страшно представить, что произойдёт с остальными 9,4 миллиона проекта.

- У меня один нахальный вопрос к Марте. Вам не кажется, что ответы дамочки свидетельствуют о полной некомпетентности, даже глупости, в отношении темы, о которой идёт дискуссия? Или это ваш стандартный уровень?

- Даже если в 2023 году было решено участвовать в таком бессмысленном проекте, НИЧТО НЕ МЕШАЕТ новому созыву это аннулировать с аргументами, которые видны в комментах - расплывчатый формализм, ненужный аутсорсинг, освоение денег, не поддающийся измерению результат. Европейские деньги - это тоже деньги от налогов, это неясно? Продолжим транжирить?

- Лучше бы изучили множество перекрёстков возле Агенскалнского рынка, потому что там в самом деле интенсивный поток и водителей, и пешеходов. И до сих пор нет даже пешеходного перехода, обещанного пять лет назад. Но лучше найти какой-нибудь тихий закуток и имитировать деятельность.

- 600 тысяч - это никакие не европейские деньги. Это наши налоги, которые спускают в унитаз на одном очень тихом перекрёстке, где и без того уже стоит знак "30".

- Думаю, если написать правильный промпт, Gemini или ChatGPT это "исследование" проведут почти даром.

- Кончай валять дурака, бери лопату для снега в руки и иди чистить пешеходные переходы!

- Эта личность, которая выступает, ничего ведь не смыслит в конкретном вопросе! У вас в этом департаменте все такие?

- Как безопасно перейти улицу? Краска, кисть, маляр. Точка.

- Думцы познают, как это - коммуницировать с муниципальными учреждениями. Это перекрёсток около церкви Св. Троицы в Пардаугве - там в самом деле движение организовано нехорошо. Но если это увеличит поток людей в церковь, то эти 600 000 € того стоят :)

- Два года изучают, как дойти до церкви, но ещё не придумали? Не 600 €, а 600 000 евро ... они о...ели.

- Ни черта - нечего тут православную церковь лоббировать! :D

- Лучше организовать поток на кладбище. "Новое единство" и "Прогрессивные" стараются.

- Спустили бы лучше эти деньги на кокаин и проституток, честное слово.