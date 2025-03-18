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Кая Каллас начинает подбешивать Европу: СМИ (1)

Редакция PRESS 18 марта, 2025 16:48

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«Не все идет хорошо для Каи Каллас», - пишет со ссылкой на свои источники немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Издание утверждает, что так называемому «плану Каллас», который предполагает значительное увеличение военной помощи ЕС Киеву, сопротивляется не только Венгрия, но и Франция, Италия и Испания.

«Эстонка хочет, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили свою военную помощь Украине. Однако некоторые противятся этому, что подрывает ее авторитет. Кроме того, Каллас почти ничего не удалось достичь», - пишет в большой статье о бывшем премьере Эстонии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

FAZ напоминает, что изначально эту инициативу продвигал предшественник Каллас Жозеп Боррель, а экс-премьер Эстонии сначала сняла вопрос с повестки, а затем неожиданно вернула его после Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ей следовало лучше подготовить это», - говорят источники газеты, указывая на страны, к которым был близок Боррель.

В первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.

«Например, генерального секретаря Стефано Саннино. Некоторые правительства были в ярости, сообщают анонимные источники. Такие кадровые решения всегда вызывают беспокойство. Однако теперь все больше сотрудников жалуются на ее стиль руководства. Говорят, что кабинет Каллас изолирован», - пишет газета.

Каллас стремится собрать 40 миллиардов евро, чтобы компенсировать потерю помощи от США. В своем последнем документе, с которым знакома газета, Каллас пишет, что страны ЕС будут «приглашены» взять на себя часть затрат в соответствии с их экономической мощью.

Еще одной проблемой Каи Каллас газета называет нежелание США допускать нынешнюю главу евродипломатии до мирных переговоров России и Украины.

«Она сама исключила себя из переговоров, слишком критиковав Вашингтон. Предложение Трампа о завершении войны в Украине она назвала "грязной сделкой". Когда она в конце февраля прилетела в Вашингтон, госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с ней. Она не встретилась и с другими представителями правительства», - говорят источники газеты не только о тех фактах, которые попали в СМИ.

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