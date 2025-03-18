«Эстонка хочет, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили свою военную помощь Украине. Однако некоторые противятся этому, что подрывает ее авторитет. Кроме того, Каллас почти ничего не удалось достичь», - пишет в большой статье о бывшем премьере Эстонии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

FAZ напоминает, что изначально эту инициативу продвигал предшественник Каллас Жозеп Боррель, а экс-премьер Эстонии сначала сняла вопрос с повестки, а затем неожиданно вернула его после Мюнхенской конференции по безопасности.

«Ей следовало лучше подготовить это», - говорят источники газеты, указывая на страны, к которым был близок Боррель.

В первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.

«Например, генерального секретаря Стефано Саннино. Некоторые правительства были в ярости, сообщают анонимные источники. Такие кадровые решения всегда вызывают беспокойство. Однако теперь все больше сотрудников жалуются на ее стиль руководства. Говорят, что кабинет Каллас изолирован», - пишет газета.

Каллас стремится собрать 40 миллиардов евро, чтобы компенсировать потерю помощи от США. В своем последнем документе, с которым знакома газета, Каллас пишет, что страны ЕС будут «приглашены» взять на себя часть затрат в соответствии с их экономической мощью.

Еще одной проблемой Каи Каллас газета называет нежелание США допускать нынешнюю главу евродипломатии до мирных переговоров России и Украины.

«Она сама исключила себя из переговоров, слишком критиковав Вашингтон. Предложение Трампа о завершении войны в Украине она назвала "грязной сделкой". Когда она в конце февраля прилетела в Вашингтон, госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с ней. Она не встретилась и с другими представителями правительства», - говорят источники газеты не только о тех фактах, которые попали в СМИ.