Как выживают наши пенсионеры: плачевные итоги социального эксперимента

До пенсионного возраста Марите далеко - ей немного за 30, однако женщина решила проверить на себе, как выживают местные пенсионеры на те деньги, которые остаются у них с пенсии после оплаты коммунальных счетов и необходимых лекарств.

В качестве своего первого эксперимента девушка попробовала выжить на 100 евро. Но тогда ей в комментариях написали, что выжить на 100 евро в Латвии легко. Так многие семьи и делают. Тогда Марите решила пойти дальше и сократить сумму до 50 евро.

"Решила проверить на себе жизнь пенсионера. Предположим, что я крутая пенсионерка, у которой после оплаты лекарств и коммунальных платежей осталось целых 50 евро. Что я смогу себе позволить в этом месяце? Давайте посмотрим вместе!", - так она озаглавила свое второе видео. И добавила, что, возможно, её эксперимент поможет привлечь больше внимания к проблеме выживания малообеспеченных.

Девушка рассказала, что как-то встретила в общественном транспорте пенсионерку, которая ехала в магазин Mere в Ильгюциемсе, потому что там продукт, который она хотела купить, стоит на 50 центов дешевле.

И если выжить на 100 евро действительно оказалось сравнительно легко, то итог второго эксперимента оказался плачевным - без дополнительных доходов на эту сумму в Латвии не выжить.

«Идея эксперимента заключалась в том, что у меня есть 50 евро и все. Я не могу использовать никакие акции. Я пытался попрошайничать в Старом городе - пела, играла на гитаре. Эксперимент проходил летом, когда еще был лес или природные богатства. Где-то в гостях меня подкармливали, но в основном я питалась крупами», - рассказала Марита изданию Delfi.

Так же женщина рассказала, что во время эксперимента стала плохо себя чувствовать, как эмоционально, так и физически. Анализ крови после эксперимента показал низкий уровень гемоглобина и дефицит железа.

"У меня кружилась голова. И во время этого эксперимента я также четко понимала, что мне нужно мясо, которое я получала всего несколько раз. Один раз это были ребрышки, но я также покупала косточки на Центральном рынке по 0,70 евро за килограмм, которые я потом грызла», - рассказывает Марита.

Свой третий эксперимент - выжить на 20 евро в месяц, Марите прекратила на 18-ый день. Выжить на эту сумму оказалось совсем невозможно.