Как выживают наши пенсионеры: плачевные итоги социального эксперимента

До пенсионного возраста Марите далеко - ей немного за 30, однако женщина решила проверить на себе, как выживают местные пенсионеры на те деньги, которые остаются у них с пенсии после оплаты коммунальных счетов и необходимых лекарств.
В качестве своего первого эксперимента девушка попробовала выжить на 100 евро. Но тогда ей в комментариях написали, что выжить на 100 евро в Латвии легко. Так многие семьи и делают. Тогда Марите решила пойти дальше и сократить сумму до 50 евро.
"Решила проверить на себе жизнь пенсионера. Предположим, что я крутая пенсионерка, у которой после оплаты лекарств и коммунальных платежей осталось целых 50 евро. Что я смогу себе позволить в этом месяце? Давайте посмотрим вместе!", - так она озаглавила свое второе видео. И добавила, что, возможно, её эксперимент поможет привлечь больше внимания к проблеме выживания малообеспеченных.
@maritaakmenkalne Nolēmu pārbaudīt uz sevis pensionāra dzīvi. Pieņemsim, ka esmu kruta pensionāre, kurai pēc zāļu iegādes un komunālo maksājumu samaksāšanas paliek vesels piecdesmitnieks. Ko tad es varēšu atļauties un kā izķepurošos turpmāko mēnesi, aicinu paskatīties kopā ar mani. Varbūt kopā mums izdosies pievērst uzmanību šai problēmai, patiešām saprast, kā dzīvo pensionāri, vairāk padomāt un parūpēties par viņiem, atceroties, ka, dod Dievs, katrs no mums agri vai vēlu izbaudīs pensionāra dzīvi. #pensionārilatvijā #pensionāradzīve #kāizdzīvotparpensiju #50eiroizaicinājusms ♬ Whistle, ukulele, fun camping and cooking / Long(1283367) - Minimal-8
Девушка рассказала, что как-то встретила в общественном транспорте пенсионерку, которая ехала в магазин Mere в Ильгюциемсе, потому что там продукт, который она хотела купить, стоит на 50 центов дешевле.
И если выжить на 100 евро действительно оказалось сравнительно легко, то итог второго эксперимента оказался плачевным - без дополнительных доходов на эту сумму в Латвии не выжить.
«Идея эксперимента заключалась в том, что у меня есть 50 евро и все. Я не могу использовать никакие акции. Я пытался попрошайничать в Старом городе - пела, играла на гитаре. Эксперимент проходил летом, когда еще был лес или природные богатства. Где-то в гостях меня подкармливали, но в основном я питалась крупами», - рассказала Марита изданию Delfi.
Так же женщина рассказала, что во время эксперимента стала плохо себя чувствовать, как эмоционально, так и физически. Анализ крови после эксперимента показал низкий уровень гемоглобина и дефицит железа.
"У меня кружилась голова. И во время этого эксперимента я также четко понимала, что мне нужно мясо, которое я получала всего несколько раз. Один раз это были ребрышки, но я также покупала косточки на Центральном рынке по 0,70 евро за килограмм, которые я потом грызла», - рассказывает Марита.
@maritaakmenkalne 18. eksperimenta sērija - izdzīvoju ar pārtikas paku. Un tā būs pēdējā. Visnotaļ raibs eksperiments. Noteikti neiesaku atkārtot, un pati vairs nemēģināšu. Taču, ja kādam gadās iztikt tikai ar pārtikas paku, @agitakraukle un labdarības organizācija “Paēdušai Latvijai” noteikti palīdzēs, lai cilvēkiem nebūtu jāmokās, kā to darīju es. Tās bija reālas mocības. Šogad būs jāpārbauda, kā tad dzīvo bagātnieki. Tas taču arī ir interesanti, vai ne?) #mēnesiarpārtikaspaku #izaicinājums #pārtikaspaka #trūcīgajiem #maznodrošinātajiem #atbalststrūcīgajiem ♬ Christmas, live streaming, jingle bell(1142686) - TAKACHAN
Свой третий эксперимент - выжить на 20 евро в месяц, Марите прекратила на 18-ый день. Выжить на эту сумму оказалось совсем невозможно.