Как вообще можно не сдать экзамен по математике: «Чёрный Карлис» провёл эксперимент

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 16:01

Мнения 0 комментариев

На этапе получения основного образования в этом году было получено и оценено 51 599 работ централизованных экзаменов. Из 324 апелляций результаты были изменены в 123 случаях, в половине случаев на один-два процентных пункта. В девяти случаях сертификаты были выданы, поскольку в результате апелляций было достигнуто необходимое количество баллов для получения сертификата.

Максимальное количество баллов в оценках за экзамен изменялось в случаях, когда школьники писали ответы на черновике, неполная экзаменационная работа была направлена ​​в орган высшего образования или образовательное учреждение вносило неполную информацию в систему.

По результатам централизованных экзаменов 2024/2025 учебного года в целом, как в основном, так и в среднем образовании, было подано 2213 апелляций. Оценка экзамена была изменена в 795 случаях, а также дополнительно выдано 48 сертификатов, поскольку был достигнут минимальный проходной балл.

«Процент вроде бы небольшой, но проверяющих много, проверочных работ много, и, очевидно, работа была выполнена небрежно. Другого вывода у меня нет», — заявил в передаче «Пресс-клуб» экс-министр образования, профессор Карлис Шадурскис (Новое Единство).

Говоря, например, о форме и оценке математического экзамена, Шадурскис признаёт, что и здесь оценки могут быть необъективными:

«Ты смотришь — ответ неправильный, ноль баллов! Но если бы проверяющий рассмотрел, как ребёнок решал задачу, ход решения, который идёт в правильном направлении, можно было бы начислить дополнительные баллы».

Политик призывает обратить внимание на этот аспект.

В этом контексте Шадурскиса удивляет другое — как вообще можно не сдать экзамен по математике?

«Я сам однажды провёл эксперимент. Экзамен по математике состоит из трёх частей — в первой части используется простой принцип выбора. Не читая текста, я обвёл все ответы А, думая, что какой-то из них должен быть правильным. Эту часть я сдал успешно, не прочитав ни слова из текста экзамена. К частям B и C я даже не приступал», — рассказывает Шадурскис.

«Там действительно нужно постараться, чтобы не набрать 10% на экзамене», — заключает профессор.

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили…

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений?

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО)

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

