Как вообще можно не сдать экзамен по математике: «Чёрный Карлис» провёл эксперимент

Максимальное количество баллов в оценках за экзамен изменялось в случаях, когда школьники писали ответы на черновике, неполная экзаменационная работа была направлена ​​в орган высшего образования или образовательное учреждение вносило неполную информацию в систему.

По результатам централизованных экзаменов 2024/2025 учебного года в целом, как в основном, так и в среднем образовании, было подано 2213 апелляций. Оценка экзамена была изменена в 795 случаях, а также дополнительно выдано 48 сертификатов, поскольку был достигнут минимальный проходной балл.

«Процент вроде бы небольшой, но проверяющих много, проверочных работ много, и, очевидно, работа была выполнена небрежно. Другого вывода у меня нет», — заявил в передаче «Пресс-клуб» экс-министр образования, профессор Карлис Шадурскис (Новое Единство).

Говоря, например, о форме и оценке математического экзамена, Шадурскис признаёт, что и здесь оценки могут быть необъективными:

«Ты смотришь — ответ неправильный, ноль баллов! Но если бы проверяющий рассмотрел, как ребёнок решал задачу, ход решения, который идёт в правильном направлении, можно было бы начислить дополнительные баллы».

Политик призывает обратить внимание на этот аспект.

В этом контексте Шадурскиса удивляет другое — как вообще можно не сдать экзамен по математике?

«Я сам однажды провёл эксперимент. Экзамен по математике состоит из трёх частей — в первой части используется простой принцип выбора. Не читая текста, я обвёл все ответы А, думая, что какой-то из них должен быть правильным. Эту часть я сдал успешно, не прочитав ни слова из текста экзамена. К частям B и C я даже не приступал», — рассказывает Шадурскис.

«Там действительно нужно постараться, чтобы не набрать 10% на экзамене», — заключает профессор.