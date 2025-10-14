Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как с неба свалились: таинственное нашествие медведей будоражит Чехию

Редакция PRESS 14 октября, 2025 13:42

Мир 0 комментариев

Всего за две недели в трёх уголках Чехии — причём на приличном расстоянии друг от друга, включая самый запад страны! — внезапно появились медведи. Настоящие, живые медведи! И это при том, что ближайшие дикие сородичи живут в Словакии и просто физически не могли так быстро перекочевать через всю страну. Из зоопарков, между прочим, никто не сбегал. Так откуда же они взялись?..

Охотники опасаются, что все три недавних случая, когда люди в разных местах встречали бурых медведей, связаны с намеренным выпуском животных на природу. Это подтвердил и  председатель Чешско-моравского охотничьего союза Йиржи Янота, сообщает Idnez.cz.

По словам Яноты, первое появление животного было подтверждено две недели назад в районе Пршерова, где было зарегистрировано появление медведицы с медвежонком. Затем последовала информация из Доупова в Карловарском крае о более многочисленной группе животных. Администрация местного военного полигона выпустила сообщение, в котором призывала к осторожности. И, наконец, в районе Пелхржимова был замечен молодой медведь.

«Мы подозреваем, что медведей ввозят в республику и кто-то намеренно выпускает их на волю», — сказал Янота.

По словам центрального директора Государственной ветеринарной службы Збынка Семерада, маловероятно, что медведи были из зарегистрированных чешских питомников. Разрешение на их содержание имеют три заводчика, у которых в общей сложности шесть медведей. В цирках на территории Чехии их семь, остальные находятся в зоопарках. И все выещшеперечисленные – на месте.

Агентство по охране природы и ландшафта заявило, что «естественную миграцию из Словакии или появление диких медведей на территории Чехии за пределами района Бескиды или Белых Карпат можно исключить». Получается, это все таки медведи из питомников, поэтому они и не проявляют своей естественной боязливости по отношению к человеку, предупреждает агентство.

«Это животные, привыкшие к человеку как источнику пищи. Поэтому трудно предсказать их реакцию при встрече с человеком. В случае близкой встречи, когда вы столкнулись с ним напрямую (не у машины или дома), осторожно и медленно отойдите, не пытайтесь вступить с ним в контакт», — предупреждает агентство.

Кто мог выпустить медведей, неясно. Янота отметил, что в этом могут быть заинтересованы некоммерческие организации, стремящиеся вернуть крупных хищников в дикую природу Чехии. Версия о российской диверсии в чешски СМИ не упоминается, но... чем черт не шутит. В наше время можно ожидать всего.

Как мы уже сообщали, недавно подобный же загадочный случай произошел в Эстонии, где была замечена пума - совершенно нехарактерное для этой северной страны животное. Официально в Эстонии есть одна пума, обитающая в Сааремааском зоопарке - но она никуда не выходила. Позже, в ходе общения с местными охотниками, стало ясно, что это не ошибка: следы пумы имелись и указывали в сторону России.

 

Обновлено: 20:00 21.10.2025
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

