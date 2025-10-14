Как с неба свалились: таинственное нашествие медведей будоражит Чехию

Охотники опасаются, что все три недавних случая, когда люди в разных местах встречали бурых медведей, связаны с намеренным выпуском животных на природу. Это подтвердил и председатель Чешско-моравского охотничьего союза Йиржи Янота, сообщает Idnez.cz.

По словам Яноты, первое появление животного было подтверждено две недели назад в районе Пршерова, где было зарегистрировано появление медведицы с медвежонком. Затем последовала информация из Доупова в Карловарском крае о более многочисленной группе животных. Администрация местного военного полигона выпустила сообщение, в котором призывала к осторожности. И, наконец, в районе Пелхржимова был замечен молодой медведь.

«Мы подозреваем, что медведей ввозят в республику и кто-то намеренно выпускает их на волю», — сказал Янота.

По словам центрального директора Государственной ветеринарной службы Збынка Семерада, маловероятно, что медведи были из зарегистрированных чешских питомников. Разрешение на их содержание имеют три заводчика, у которых в общей сложности шесть медведей. В цирках на территории Чехии их семь, остальные находятся в зоопарках. И все выещшеперечисленные – на месте.

Агентство по охране природы и ландшафта заявило, что «естественную миграцию из Словакии или появление диких медведей на территории Чехии за пределами района Бескиды или Белых Карпат можно исключить». Получается, это все таки медведи из питомников, поэтому они и не проявляют своей естественной боязливости по отношению к человеку, предупреждает агентство.

«Это животные, привыкшие к человеку как источнику пищи. Поэтому трудно предсказать их реакцию при встрече с человеком. В случае близкой встречи, когда вы столкнулись с ним напрямую (не у машины или дома), осторожно и медленно отойдите, не пытайтесь вступить с ним в контакт», — предупреждает агентство.

Кто мог выпустить медведей, неясно. Янота отметил, что в этом могут быть заинтересованы некоммерческие организации, стремящиеся вернуть крупных хищников в дикую природу Чехии. Версия о российской диверсии в чешски СМИ не упоминается, но... чем черт не шутит. В наше время можно ожидать всего.

Как мы уже сообщали, недавно подобный же загадочный случай произошел в Эстонии, где была замечена пума - совершенно нехарактерное для этой северной страны животное. Официально в Эстонии есть одна пума, обитающая в Сааремааском зоопарке - но она никуда не выходила. Позже, в ходе общения с местными охотниками, стало ясно, что это не ошибка: следы пумы имелись и указывали в сторону России.