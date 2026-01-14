Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Звучит экзотично, а переводится очень буквально. Poro — это северный олень. А kusema… ну, скажем так, связано с паузой «по маленькой нужде». Да-да, poronkusema — это расстояние, которое олень способен пройти без остановки, прежде чем ему понадобится помочиться.

В среднем это около 7–8 километров, но точной цифры никто не требовал. Всё зависело от погоды, рельефа, снега и самого оленя. В условиях севера такая мера была куда понятнее абстрактных чисел — люди ориентировались на реальный ритм движения и живых существ.

Сегодня poronkusema уже никто не использует как настоящую единицу измерения, но слово осталось в языке. Им могут шутливо обозначить далёкое, неопределённое расстояние — вроде «это где-то в паре poronkusema отсюда».

Так что если вам скажут, что что-то находится «за одну poronkusema», знайте: это по-фински далеко… но по-человечески очень образно.