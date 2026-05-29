«Как его могли освободить из-под стражи?» Отец убитого в Баложи в шоке от решения суда

Жители Баложи сняли на видео, как тело 35-летнего мужчины, завернутое в одеяло, помещают в фургон возле частного дома. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения и следы ударов. Главный подозреваемый, 42-летний Дмитрий находится на свободе.

За час до прибытия медиков прохожий стал свидетелем начала конфликта во дворе дома. Он рассказывает о конфликте и драке между двумя мужчинами. Один избивал другого. У того, который избивал, вообще не было заметно никаких физических повреждений. Другой, Вадим, скончался.

Соседи говорят, что подозреваемый мужчина недавно переехал в этот район. Он живет один, часто устраивает вечеринки, но пока не создавал никаких проблем.

«Некоторые люди часто туда ходили, но я понятия не имею, что они там делали. Приходили разные мужчины, но я не знаю, что и зачем».

Несколько человек, опрошенных журналистами, указывают на то, что регулярные "собрания" могли быть связаны с возможной торговлей наркотиками. Эта информация также была известна друзьям погибшего.

Отец покойного мужчины говорит: «Двое или трое друзей Вадима сказали мне: „Мы знаем, что (Дмитрий - ред.), которого арестовали за убийство“ — я на сто процентов уверен, что это он — он торговал марихуаной и кокаином».

Считается, что конфликт между двумя мужчинами возник именно из-за наркотиков. В ходе досудебного расследования Государственная полиция предложила арестовать 42-летнего убийцу, но суд отклонил это предложение. Это решение повергло отца погибшего в смятение.

«Как его могли освободить из-под стражи? Он сказал, что это была самооборона. Какая самооборона? Мне предоставили заключение эксперта о том, что у Вадима было два ножевых ранения в живот и одно в грудь. После ранения в живот человек уже не может сопротивляться, ничего. Какая самооборона?», - говорит отец.

Издание "Degpunkta" направило несколько вопросов в Государственную полицию, а затем в Рижский районный суд, где было принято решение об освобождении мужчины. Ответы обоих государственных учреждений лаконичны — дело все еще находится на стадии расследования.

«Мужчина помещен под наблюдение полиции, также ему запрещен выезд из страны. После принятия решения Государственная полиция также получила обоснование этого решения».

К сожалению, об этом известно только полиции, поскольку решение суда не предназначено для широкой общественности. Суд также подчеркивает этот момент.

Помощник председателя Рижского окружного суда сообщила: «Наш судья действительно отказался применить меры безопасности, но раскрыть причины мы не можем, согласно закону «О судебной власти», это информация ограниченного доступа. (ДП: Оказывается, нет никакого судебного обоснования, почему такое [решение – ред.]. Ну, как такое может быть?) Потому что так решил судья. (ДП: Но обычно так не бывает – человек кого-то зарезал или, не знаю, застрелит, его арестуют, а теперь отпустили. Оказывается, он где-то здесь ходит?) Ну да, так и получилось».

В отчете говорится, что главный подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, хотя несколько местных жителей говорили о связи этого человека с наркотиками. Поэтому в городе появляются новые предположения — является ли этот человек информатором? Местные жители не видят другого объяснения убийству, которое позволило бы освободить подозреваемого.