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Израиль сделал антирекламу: Эрдоган после ударов по Ирану заявил о невозможности защитить Турцию российскими С-400 (1)

Редакция PRESS 26 июня, 2025 16:45

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Российские ракетные комплексы С-400 не могут полностью обеспечить потребность Турции в противовоздушной обороне (ПВО), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Наше общество поняло это наглядно в последние дни [в связи с войной Израиля и Ирана]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — сказал Эрдоган. Он напомнил о проекте «Стальной купол», который объединяет разновысотные системы ПВО, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы. Однако подчеркнул, что пока прогресс Турции в этом вопросе остается «недостаточным».

Эрдоган также отметил разработку собственных зенитных ракетных систем — Siper, Korkut, Hisar и Sungur, которые, по его словам, не были бы созданы, если бы страна сидела «в своем углу» и рассчитывала «купить у кого-то» вооружение. В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию С-400. Позднее в Анкаре уточнили, что готовы закупить у других стран ракетные комплексы, если они по характеристикам будут аналогичны российским.

В августе 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. При этом, как утверждало издание, купленные у России С-400 не были поставлены на боевое дежурство, а хранились на складах. В конце прошлого года министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений по поводу использования страной российских систем.

До этого Эрдоган на фоне военного конфликта Израиля и Ирана объявил о планах увеличить запасы ракет средней и большой дальности «для сдерживания». «Надеемся, что в процессе, который не будет очень длительным, мы достигнем такой обороноспособности, что никто не осмелится даже бросить нам вызов», — отметил турецкий президент.

Зенитный ракетный комплекс С-400.

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