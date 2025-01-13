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Из-за снега и льда по всей стране затруднен проезд по дорогам; водители, будьте осторожны (ВИДЕО)

© LETA 13 января, 2025 08:07

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье из-за снега и обледенения по всей стране затруднено движение по главным и региональным автодорогам, сообщают представители VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

Для улучшения дорожных условий задействовано 145 единиц техники.

Затруднено движение на всем Таллинском шоссе (А1), особенно на участке от Звейниекциемса до Айнажи, на всем Видземском шоссе (А2), на всем Валмиерском шоссе (А3), на Рижской объездной дороге (А4 - Саласпилс - Балтэзерс и А5 - Саласпилс - Бабите), а также на всем Даугавпилсском шоссе (А6).

Затруднен проезд также по всему Баускому шоссе (А7), Елгавскому шоссе (А8), Лиепайскому шоссе (А9), Вентспилсскому шоссе (А10), шоссе Лиепая - Руцава (А11), Резекненскому шоссе (А12) и шоссе Гребнево - Резекне - Даугавпилс - Медуми (А13).

Кроме того, затруднено движение на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (А14), Резекненской объездной дороги (А15) и региональной автодороги Тинужи - Кокнесе (Р80).

Движение по региональным автодорогам затруднено по всей Латвии.

Об ухудшении дорожных условий и о других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, просят сообщать в LVC по круглосуточному бесплатному справочному телефону 80005555 и писать предприятию в соцсети.

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