Из водителей — в медики: новинки нашей неотложки

В этом году обучение прошли 70 водителей, 10 из которых сейчас работают в Даугавпилсе.

Роландс Ирайдс - помощник врача, который ранее улучшал свои навыки вождения на автомобиле СНМП, что не совсем то же самое, что обычный водитель. Теперь он может не только оказывать медицинскую помощь, но и водить машину.

"Мы живем в динамичном мире, который меняется очень быстро. Изменения будут. За эти пять лет уже произошло много изменений", - признал Ирайдс.

Вячеслав Мелентьев - один из 10 водителей даугавпилсской СНМП, который в течение трех месяцев обучался навыкам оказания медицинской помощи. "Мы не хотим стоять в стороне, мы хотим помогать и делать что-то большее, чем то, что от нас требуется. Больше, чем водить машину и таскать носилки. Я люблю эту работу, пятнадцать лет на одной работе, и каждая смена здесь отличается", - сказал Мелентьев.

В этом году СНМП обучила 70 водителей, чтобы сформировать небольшие бригады на одном транспортном средстве и упростить выполнение смен.

"Главный принцип заключается в том, чтобы каждый, кто выезжает к пациенту, прошел специальное обучение, доказал свои навыки, знания, приобрел опыт и отработал эти навыки, чтобы не допустить никаких ошибок при оказании помощи на вызове", - сказала директор СНМП Лиене Ципуле.

Водители, которые стали медицинским вспомогательным персоналом, получают надбавку к зарплате в размере 15%.

(Lsm.lv)