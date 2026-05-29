Июнь в Латвии будет теплее обычного: подробный прогноз

В последнюю субботу мая погода будет преимущественно солнечной, на востоке страны - облачной. Местами в Латгале и на востоке Видземе пройдет дождь.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, в Курземе при понижении температуры до 0...+2 градусов возможны заморозки на траве. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов, на востоке страны и местами на побережье температура не превысит +11...+16 градусов.

В воскресенье будет облачно, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже +5 градусов, а днем составит от +12 до +21 градуса.

В первую неделю июня в Латвии ожидается переменная облачность, с кратковременными дождями, возможны грозовые ливни. В самые солнечные и теплые дни температура воздуха повысится до +20...+25 градусов. Ожидается, что во второй половине недели ночи тоже станут по-летнему теплыми - температура больше не опустится ниже +10...+15 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается на один-два градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме.