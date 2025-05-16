Исследование: образ 35% людей в соцсетях отличается от реальной жизни

Она подчеркнула, что в 2023 году такую разницу признавали 22% респондентов, а в 2024 году - 33%.

Среди наиболее часто упоминаемых аспектов, в которых наблюдаются отличия от реальной жизни, - отношение к событиям, смелость и выражение мнений, а затем следуют визуальный облик и демонстрация стиля жизни.

Янковска отметила, что виртуальный потребитель - это социальный феномен: он потребляет бессознательно, но у него есть возможность выбирать, что и как потреблять, а также потенциал для самоопределения.

В ходе исследования выяснилось, что 37% опрошенных считают, что материальное положение их семьи в ближайшие два года улучшится, 41% опрошенных считает, что их материальное положение останется прежним, а 22% - что ухудшится.

По словам Янковски, потребительские настроения относительно стабильны, а также одновременно свидетельствуют об осторожном оптимизме.

Говоря об использовании социальных сетей, Янковска сказала, что оно остается неизменно высоким в последние три года: более 85% жителей Латвии в течение трех лет последовательно указывают, что пользуются социальными сетями.

При этом в возрастной группе от 18 до 29 лет социальными сетями пользуются 96-98% опрошенных.

В ходе опроса выяснилось, что 77% населения проводят в соцсетях более одного часа в день, а примерно каждый 12-й человек проводит в соцсетях более пяти часов в день. При этом каждый пятый молодой человек проводит в соцсетях более пяти часов в день.

Янковска отметила, что по-прежнему самой популярной социальной сетью остается "Facebook". А "TikTok" за последние три года пережил самый большой рост аудитории, при этом релевантность наблюдается во всех возрастных группах.