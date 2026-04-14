Испанский премьер легализует полмиллиона нелегальны имигрантов: теперь им открыта дорога в Европу

14 апреля, 2026 16:23

Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса (на фото) во вторник планирует утвердить указ, предусматривающий предоставление легального статуса примерно 500 000 нелегальным иммигрантам.

Правительство примет указ, «которым будет начат процесс чрезвычайной легализации людей, проживающих в нашей стране нелегально», сообщил Санчес в социальных сетях.

Правительство Санчеса впервые объявило о намерении легализовать полмиллиона нелегальных иммигрантов в январе.

«Эта легализация — прежде всего акт нормализации», поскольку эти люди уже «составляют ту богатую, открытую и многообразную Испанию, какой мы являемся и к которой стремимся», отметил Санчес. «Путь ясен — лучше интегрироваться, лучше организоваться и использовать весь потенциал тех людей, которые уже живут среди нас», — добавил он.

Лидер социалистов Санчес уже давно заявлял, что Испании нужны иммигранты, чтобы устранить нехватку рабочей силы и компенсировать старение населения.

В своем письме, опубликованном в социальных сетях, он высоко оценил «динамизм мигрантов», который помог Испании стать одной из самых быстрорастущих развитых экономик.

Министр по вопросам миграции Испании Эльма Сайса заявила в эфире радиостанции «Cadena SER», что мигранты могут подавать заявления на легализацию с этой недели до 30 июня.

Легализация коснется тех нелегальных иммигрантов, которые проживают в Испании не менее пяти месяцев и которые до 31 декабря 2025 года подали заявления о предоставлении международной защиты. Претенденты должны быть без судимости.

Легализация также коснется детей этих мигрантов, которые уже проживают в Испании.

Декрет вступит в силу без утверждения парламентом, в котором коалиции под руководством социалистов не хватает большинства.

Консервативная и правая оппозиция опасается, что этот план будет способствовать еще большему росту нелегальной иммиграции.

Более открытая позиция правительства Санчеса в вопросе миграции контрастирует с тенденцией в других странах Европейского союза (ЕС), где успех имеют партии, выступающие против иммиграции.

Многие нелегальные иммигранты из Африки считают Канарские острова трамплином на пути в континентальную Европу. Однако в 2025 году число нелегальных иммигрантов, прибывших в Испанию, сократилось более чем на 40%, в основном из-за резкого снижения потока по опасному атлантическому маршруту из Западной Африки на Канарские острова.

Согласно данным аналитического центра «Funcas», в начале 2025 года в Испании проживало около 840 000 мигрантов без документов, большинство из которых были выходцами из Латинской Америки.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы
Важно

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (4)

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы
Важно

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

