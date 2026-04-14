Испанский премьер легализует полмиллиона нелегальны имигрантов: теперь им открыта дорога в Европу

Правительство примет указ, «которым будет начат процесс чрезвычайной легализации людей, проживающих в нашей стране нелегально», сообщил Санчес в социальных сетях.

Правительство Санчеса впервые объявило о намерении легализовать полмиллиона нелегальных иммигрантов в январе.

«Эта легализация — прежде всего акт нормализации», поскольку эти люди уже «составляют ту богатую, открытую и многообразную Испанию, какой мы являемся и к которой стремимся», отметил Санчес. «Путь ясен — лучше интегрироваться, лучше организоваться и использовать весь потенциал тех людей, которые уже живут среди нас», — добавил он.

Лидер социалистов Санчес уже давно заявлял, что Испании нужны иммигранты, чтобы устранить нехватку рабочей силы и компенсировать старение населения.

В своем письме, опубликованном в социальных сетях, он высоко оценил «динамизм мигрантов», который помог Испании стать одной из самых быстрорастущих развитых экономик.

Министр по вопросам миграции Испании Эльма Сайса заявила в эфире радиостанции «Cadena SER», что мигранты могут подавать заявления на легализацию с этой недели до 30 июня.

Легализация коснется тех нелегальных иммигрантов, которые проживают в Испании не менее пяти месяцев и которые до 31 декабря 2025 года подали заявления о предоставлении международной защиты. Претенденты должны быть без судимости.

Легализация также коснется детей этих мигрантов, которые уже проживают в Испании.

Декрет вступит в силу без утверждения парламентом, в котором коалиции под руководством социалистов не хватает большинства.

Консервативная и правая оппозиция опасается, что этот план будет способствовать еще большему росту нелегальной иммиграции.

Более открытая позиция правительства Санчеса в вопросе миграции контрастирует с тенденцией в других странах Европейского союза (ЕС), где успех имеют партии, выступающие против иммиграции.

Многие нелегальные иммигранты из Африки считают Канарские острова трамплином на пути в континентальную Европу. Однако в 2025 году число нелегальных иммигрантов, прибывших в Испанию, сократилось более чем на 40%, в основном из-за резкого снижения потока по опасному атлантическому маршруту из Западной Африки на Канарские острова.

Согласно данным аналитического центра «Funcas», в начале 2025 года в Испании проживало около 840 000 мигрантов без документов, большинство из которых были выходцами из Латинской Америки.