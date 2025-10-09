Искали при помощи дрона и звуковых сигналов: 4 человека в лесу заблудились

В 18:36 в пожарную службу поступил звонок в Салскую волость Марупского края, где в лесу потерялись два человека. С помощью звукового сигнала автоцистерны и телефонной связи люди были найдены и вывезены из леса. В 20:29 пожарная служба завершила работу по ликвидации последствий происшествия.

В 18:34 в волость Арлава Талсинского района поступил звонок о том, что в лесу потерялись два человека. На месте происшествия с помощью звукового сигнала автоцистерны и светового сигнала дрона было указано направление выхода из леса, в результате чего оба потерявшихся были найдены. В 22:15 работы на месте происшествия завершены.

Всего за последние 24 часа в пожарную службу поступило 47 вызовов: 13 — по вопросам тушения пожаров, 22 — по вопросам спасательных операций, однако 12 вызовов оказались ложными.