Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Ищем сливы без дифенила: откуда к нам везут эти фрукты?

«Семь секретов» 4 сентября, 2025 12:08

Важно 0 комментариев

Опытные садоводы утверждают, что по-настоящему спелая слива должна быть сладкой, как пчелиный мед, и сочной, как зрелое яблоко. Остается только найти такой плод. В латвийских садах данный вид фруктов обычно начинает созревать в конце августа - начале сентября. В этом году из-за специфического лета местный урожай слив будет относительно небольшим. Но всегда есть импорт. В супермаркетах и на рынках еще месяц назад появились шикарные блестящие плоды, привезенные, к примеру, из ЮАР. Как же они переносят транспортировку за тысячи километром с одного края света на другой?

Преимущественно импорт

Сливы можно встретить чуть ли не в каждом латвийском саду. И это несмотря на то, что в холодные зимы (которые у нас все-таки иногда встречаются) деревца, не привыкшие к морозам, вымерзают. Но отечественные селекционеры из Добеле вывели и свои, приспособленные к местным климатическим условиям сорта.

Безусловным лидером среди них является «латвийская желтая яичная» – наша местная сливовая королева. Сорт древний, широко распространен по всей республике. Плодоносит поздно, на 4-6-й год после высадки. Если цветочные почки не повреждаются весенними морозами, урожаи очень обильные.

Плоды созревают в начале осени. В дождливое лето сильно растрескиваются и поражаются гнилью, нетранспортабельны. В хорошие годы они очень красивые, желтые, сочные, сладкие, ароматные. Годятся для свежего употребления и переработки.

Однако промышленных сливовых садов в стране немного. Так, один из них площадью 1,2 гектара расположен в Кандавском крае. Куда латвийским садоводам конкурировать с привозной продукцией? Поэтому дары отечественных садов можно встретить разве что на местных рынках.

Выращиваемых объемов недостаточно, чтобы ими заинтересовались торговые сети. К тому же местные сливы проигрывают в цене по сравнению, к примеру, с южноафриканскими. Именно они сейчас стали заполнять прилавки супермаркетов. Кроме того, встречается продукция и из Испании и Италии. Оно и понятно, так как в Южной Европе урожай еще не созрел, к сбору плодов фермеры только-только приступили.

В мировом масштабе

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), за 2024 год всего в мире было собрано более 12 млн. тонн слив. Из них более половины, или 6,5 млн. тонн, выращено в Китае.

Второе место занимает Румыния (760 тысяч тонн). Затем следуют Сербия (580 тысяч тонн), Чили (420 тысяч), Иран (380 тысяч) и Турция (330 тысяч).

Сливы, которые сейчас предлагают латвийским потребителям, по большей части привезены из стран, которые не входят даже в десятку мировых лидеров по сбору данного вида фруктов. Румынские сливы на наш рынок еще попадают. Но сербские фрукты все еще остаются экзотикой.

С наступлением сезона урожая в Латвию стали поступать также сливы из Венгрии - страны, входящей в Евросоюз и находящейся в одной климатической зоне с Сербией, а также из Молдовы, имеющей в ЕС торговые преференции. Учитывая относительно небольшой срок транспортировки, можно надеяться, что плоды не были обработаны различными химическими препаратами для сохранения товарного вида.

Уловки импортёров

В природе без специальных условий сливы сохраняются не очень долго, максимум неделю, не больше. Но если учитывать, что плоды из той же ЮАР везут в Европу морским путем на специальных судах-фруктовозах несколько недель, плюс еще несколько дней развозят по странам Евросоюза, то срок получается приличный. И все это время плоды сохраняют свой товарный вид.

Естественно, плоды срываются недозрелыми. Ведь природой установлено, что созревание автоматически запускает процессы гниения. Поэтому в тех же фруктовозах создается искусственная газовая среда. Для этой цели могут использовать 1-метилциклопропен (запатентованное название SmartFresh - «умная свежесть») – газ, подавляющий процессы перезревания плодов и овощей.

Изобретатели этого газа считают, что обработка мизерными дозами фруктов не позднее чем через 3 дня после сбора урожая сохраняет все питательные свойства на более длительный срок. Ученые также утверждают, что это вещество безвредно для человека. 1-метилциклопропен является ингибитором (подавляет действие) этилена. А он в небольших количествах выделяется при созревании плодов.

Газ можно получить разными способами, и все они – это соединение различных химических реагентов. Ну, например, в среде кипящего диоксана соединяют 3-хлор-2-метилпропен и амид лития. К натуральности все эти соединения имеют весьма отдаленное отношение.

Сливы и виноград могут быть обработаны газообразным хлором. Его можно узнать по характерному «больничному» запаху и беловатому налету в области плодоножки. Такие плоды надо тщательно и долго мыть в проточной воде, желательно каждую ягодку. Если и после промывания остаются белесые разводы, значит, соли использованных веществ успели проникнуть глубоко внутрь плода. Лучше их вовсе не есть.

Но наиболее опасное вещество - это дифенил (пищевой консервант Е230). Обладает сильным антибактериальным действием. Дифенилом обрабатывают поверхность фруктов и овощей для увеличения сроков хранения.

Консервант Е230 препятствует развитию бактерий, плесени и дрожжей. Дифенил является канцерогеном (веществом, вызывающим рак), который накапливается в организме. Негативно влияет на дыхательную систему и глаза, вызывает аллергические реакции.

На территории ЕС в продуктах его использование запретили уже давно. А с 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на его использование в косметике. Ранее консервант в концентрации 5% было разрешено применять в профессиональных системах для наращивания ногтей. И хотя импортеры тех же слив из третьих стран обязаны соблюдать требования ЕС, но периодически санитарные службы находят дефинил в поступающих фруктах и овощах.

Что делать?

Когда вы выбираете сливы, для того чтобы проверить, есть ли дифенил или нет, проведите по ним пальцем. Если вы чувствуете маслянистость - это дифенил.

Другой вариант: возьмите салфетку, проведите по поверхности плода. Жирное пятно вам подскажет ответ.

Третий вариант: опустите подозрительную сливу в теплую воду. Если на поверхности воды появятся маслянистые пятна - это дифенил. Такие плоды употреблять с кожицей чрезвычайно вредно!

Самое интересное, дифенил не проникает внутрь плода, он остается на кожуре, как будто «консервирует» оболочку сверху. С другой стороны, все процессы брожения и гниения в плоде продолжаются. Внешне слива совершенно здоровая и привлекательная, а внутри происходят гниение и брожение, к тому же в плоде образуется опасный токсин патулин.

Употребление такого фрукта может нанести вред здоровью: вызвать тошноту, рвоту, вздутие кишечника, диарею, — такие состояния, которые требуют медикаментозного лечения.

Многие считают, что достаточно помыть плоды с мылом, и это избавит от дифенила. Однако это не убережет от попадания в организм тех химических веществ, которые есть в мыле и обработанных плодах. Лучше всего сливу бланшировать, как помидоры: обработали сначала кипятком, потом холодной водой и легко кожицу сняли.

Дифенил расплавляется при температуре 70 градусов. И не переживайте насчет кожуры: в химически обработанной кожуре сливы никакой пользы уже не осталось.

По внешнему виду

Хороший цвет – еще не гарантия качества. Избегайте плодов треснутых, с вмятинами, пятнами и другими повреждениями.

Попробуйте на ощупь - кожица при нажатии должна немного прогнуться. Но при этом слива чересчур мягкой не должна быть. Твердость свидетельствует о том, что она не дозрела. В целом плод должен быть увесистым, не усохшим и не потекшим. Спелость, как и у большинства видов фруктов, можно определить по запаху и сладковатому аромату.

Чтобы не купить недозрелые сливы, внимательно посмотрите на плодоножку: если она зеленая, это значит, что плод еще не дозрел. У спелой сливы плодоножка либо отпала совсем, либо она темно-коричневого цвета, ссохшаяся и легко отрывается. Недозревшие плоды могут дозреть при комнатной температуре в течение нескольких дней.

Хранится слива примерно так же, как ее ближайшие родственники - абрикосы и персики. В холодильнике спелые плоды можно продержать до 5 дней. В процессе хранения выделяется этилен, который может привести к порче других продуктов, поэтому плоды желательно упаковывать и помещать в замкнутые контейнеры.

Александр ФЕДОТОВ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать