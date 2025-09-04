Ищем сливы без дифенила: откуда к нам везут эти фрукты?

Преимущественно импорт

Сливы можно встретить чуть ли не в каждом латвийском саду. И это несмотря на то, что в холодные зимы (которые у нас все-таки иногда встречаются) деревца, не привыкшие к морозам, вымерзают. Но отечественные селекционеры из Добеле вывели и свои, приспособленные к местным климатическим условиям сорта.

Безусловным лидером среди них является «латвийская желтая яичная» – наша местная сливовая королева. Сорт древний, широко распространен по всей республике. Плодоносит поздно, на 4-6-й год после высадки. Если цветочные почки не повреждаются весенними морозами, урожаи очень обильные.

Плоды созревают в начале осени. В дождливое лето сильно растрескиваются и поражаются гнилью, нетранспортабельны. В хорошие годы они очень красивые, желтые, сочные, сладкие, ароматные. Годятся для свежего употребления и переработки.

Однако промышленных сливовых садов в стране немного. Так, один из них площадью 1,2 гектара расположен в Кандавском крае. Куда латвийским садоводам конкурировать с привозной продукцией? Поэтому дары отечественных садов можно встретить разве что на местных рынках.

Выращиваемых объемов недостаточно, чтобы ими заинтересовались торговые сети. К тому же местные сливы проигрывают в цене по сравнению, к примеру, с южноафриканскими. Именно они сейчас стали заполнять прилавки супермаркетов. Кроме того, встречается продукция и из Испании и Италии. Оно и понятно, так как в Южной Европе урожай еще не созрел, к сбору плодов фермеры только-только приступили.

В мировом масштабе

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), за 2024 год всего в мире было собрано более 12 млн. тонн слив. Из них более половины, или 6,5 млн. тонн, выращено в Китае.

Второе место занимает Румыния (760 тысяч тонн). Затем следуют Сербия (580 тысяч тонн), Чили (420 тысяч), Иран (380 тысяч) и Турция (330 тысяч).

Сливы, которые сейчас предлагают латвийским потребителям, по большей части привезены из стран, которые не входят даже в десятку мировых лидеров по сбору данного вида фруктов. Румынские сливы на наш рынок еще попадают. Но сербские фрукты все еще остаются экзотикой.

С наступлением сезона урожая в Латвию стали поступать также сливы из Венгрии - страны, входящей в Евросоюз и находящейся в одной климатической зоне с Сербией, а также из Молдовы, имеющей в ЕС торговые преференции. Учитывая относительно небольшой срок транспортировки, можно надеяться, что плоды не были обработаны различными химическими препаратами для сохранения товарного вида.

Уловки импортёров

В природе без специальных условий сливы сохраняются не очень долго, максимум неделю, не больше. Но если учитывать, что плоды из той же ЮАР везут в Европу морским путем на специальных судах-фруктовозах несколько недель, плюс еще несколько дней развозят по странам Евросоюза, то срок получается приличный. И все это время плоды сохраняют свой товарный вид.

Естественно, плоды срываются недозрелыми. Ведь природой установлено, что созревание автоматически запускает процессы гниения. Поэтому в тех же фруктовозах создается искусственная газовая среда. Для этой цели могут использовать 1-метилциклопропен (запатентованное название SmartFresh - «умная свежесть») – газ, подавляющий процессы перезревания плодов и овощей.

Изобретатели этого газа считают, что обработка мизерными дозами фруктов не позднее чем через 3 дня после сбора урожая сохраняет все питательные свойства на более длительный срок. Ученые также утверждают, что это вещество безвредно для человека. 1-метилциклопропен является ингибитором (подавляет действие) этилена. А он в небольших количествах выделяется при созревании плодов.

Газ можно получить разными способами, и все они – это соединение различных химических реагентов. Ну, например, в среде кипящего диоксана соединяют 3-хлор-2-метилпропен и амид лития. К натуральности все эти соединения имеют весьма отдаленное отношение.

Сливы и виноград могут быть обработаны газообразным хлором. Его можно узнать по характерному «больничному» запаху и беловатому налету в области плодоножки. Такие плоды надо тщательно и долго мыть в проточной воде, желательно каждую ягодку. Если и после промывания остаются белесые разводы, значит, соли использованных веществ успели проникнуть глубоко внутрь плода. Лучше их вовсе не есть.

Но наиболее опасное вещество - это дифенил (пищевой консервант Е230). Обладает сильным антибактериальным действием. Дифенилом обрабатывают поверхность фруктов и овощей для увеличения сроков хранения.

Консервант Е230 препятствует развитию бактерий, плесени и дрожжей. Дифенил является канцерогеном (веществом, вызывающим рак), который накапливается в организме. Негативно влияет на дыхательную систему и глаза, вызывает аллергические реакции.

На территории ЕС в продуктах его использование запретили уже давно. А с 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на его использование в косметике. Ранее консервант в концентрации 5% было разрешено применять в профессиональных системах для наращивания ногтей. И хотя импортеры тех же слив из третьих стран обязаны соблюдать требования ЕС, но периодически санитарные службы находят дефинил в поступающих фруктах и овощах.

Что делать?

Когда вы выбираете сливы, для того чтобы проверить, есть ли дифенил или нет, проведите по ним пальцем. Если вы чувствуете маслянистость - это дифенил.

Другой вариант: возьмите салфетку, проведите по поверхности плода. Жирное пятно вам подскажет ответ.

Третий вариант: опустите подозрительную сливу в теплую воду. Если на поверхности воды появятся маслянистые пятна - это дифенил. Такие плоды употреблять с кожицей чрезвычайно вредно!

Самое интересное, дифенил не проникает внутрь плода, он остается на кожуре, как будто «консервирует» оболочку сверху. С другой стороны, все процессы брожения и гниения в плоде продолжаются. Внешне слива совершенно здоровая и привлекательная, а внутри происходят гниение и брожение, к тому же в плоде образуется опасный токсин патулин.

Употребление такого фрукта может нанести вред здоровью: вызвать тошноту, рвоту, вздутие кишечника, диарею, — такие состояния, которые требуют медикаментозного лечения.

Многие считают, что достаточно помыть плоды с мылом, и это избавит от дифенила. Однако это не убережет от попадания в организм тех химических веществ, которые есть в мыле и обработанных плодах. Лучше всего сливу бланшировать, как помидоры: обработали сначала кипятком, потом холодной водой и легко кожицу сняли.

Дифенил расплавляется при температуре 70 градусов. И не переживайте насчет кожуры: в химически обработанной кожуре сливы никакой пользы уже не осталось.

По внешнему виду

Хороший цвет – еще не гарантия качества. Избегайте плодов треснутых, с вмятинами, пятнами и другими повреждениями.

Попробуйте на ощупь - кожица при нажатии должна немного прогнуться. Но при этом слива чересчур мягкой не должна быть. Твердость свидетельствует о том, что она не дозрела. В целом плод должен быть увесистым, не усохшим и не потекшим. Спелость, как и у большинства видов фруктов, можно определить по запаху и сладковатому аромату.

Чтобы не купить недозрелые сливы, внимательно посмотрите на плодоножку: если она зеленая, это значит, что плод еще не дозрел. У спелой сливы плодоножка либо отпала совсем, либо она темно-коричневого цвета, ссохшаяся и легко отрывается. Недозревшие плоды могут дозреть при комнатной температуре в течение нескольких дней.

Хранится слива примерно так же, как ее ближайшие родственники - абрикосы и персики. В холодильнике спелые плоды можно продержать до 5 дней. В процессе хранения выделяется этилен, который может привести к порче других продуктов, поэтому плоды желательно упаковывать и помещать в замкнутые контейнеры.

Александр ФЕДОТОВ