ИИ Маска уличили в «грязной» схеме: чистые дата-центры запитали на передвижные газовые генераторы

Редакция PRESS 16 января, 2026 09:18

Да, именно так. У компании Elon Musk возле гигантских дата-центров ИИ стояли передвижные газовые турбины — по сути, огромные газовые генераторы на колёсах. И американский регулятор официально признал: схема была незаконной.

Речь идёт о проектах компании xAI в районе Мемфиса. Официально работу нового центра должны были обеспечивать огромные парки солнечных панелей. Здорово?  Однако, чтобы срочно подключить электроэнергию к суперкомпьютерам в рекордные темпы, компания установила десятки мобильных метановых генераторов и заявляла властям, что раз они «временные» и «перемещаемые», то экологические разрешения не нужны.

Регулятор — Environmental Protection Agency — с этим не согласился. Решение однозначное: даже временные и передвижные газовые турбины обязаны иметь разрешения на выбросы. Лазейка закрыта.

В пиковый момент возле одного дата-центра работало до 35 таких генераторов. Позже xAI получила разрешения лишь на часть оборудования и сейчас официально эксплуатирует 12 установок. Но теперь выяснилось: вся схема изначально должна была подпадать под федеральное экологическое регулирование.

История получила резонанс не только из-за Маска и ИИ. Дата-центры расположены рядом с жилыми районами Мемфиса, и местные активисты давно жаловались на дополнительное загрязнение воздуха. Метановые газовые турбины выбрасывают оксиды азота — вещества, связанные с астмой, болезнями дыхательных путей и онкологией. По оценке EPA, новое решение позволит сократить выбросы почти на 300 тонн в год в перспективе.

Иск против xAI поддержала NAACP, заявив, что «сообщества — не испытательный полигон для миллиардеров и их технологических гонок».

При этом аппетиты ИИ впечатляют. Один дата-центр xAI потребляет 150 мегаватт — как город на 100 тысяч домов. Новый суперкомпьютер Маска, по его же словам, потребует почти 2 гигаватта мощности.

И да, важный момент для Европы и Балтии. Газовые ТЭЦ и резервные генераторы у нас — обычная практика. Но американский регулятор сейчас провёл чёткую линию: не важно, ИИ это или что угодно ещё — экологию и разрешения никто не отменял.

А пока мы можем удивиться, что самые передовые ИИ в мире запитывали почти «по-стройплощадочному» — большими газовыми генераторами, пока регулятор не сказал жёсткое «стоп».

Торговцы электротоварами, обувью, машинами, турпутевками: в черный список внесены ещё 8 компаний

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Невелико и препятствие: Белый дом презрительно высказался о европейских войсках в Гренландии

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Нужна помощь: в Риге пропала без вести женщина

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

