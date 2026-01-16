ИИ Маска уличили в «грязной» схеме: чистые дата-центры запитали на передвижные газовые генераторы

Речь идёт о проектах компании xAI в районе Мемфиса. Официально работу нового центра должны были обеспечивать огромные парки солнечных панелей. Здорово? Однако, чтобы срочно подключить электроэнергию к суперкомпьютерам в рекордные темпы, компания установила десятки мобильных метановых генераторов и заявляла властям, что раз они «временные» и «перемещаемые», то экологические разрешения не нужны.

Регулятор — Environmental Protection Agency — с этим не согласился. Решение однозначное: даже временные и передвижные газовые турбины обязаны иметь разрешения на выбросы. Лазейка закрыта.

В пиковый момент возле одного дата-центра работало до 35 таких генераторов. Позже xAI получила разрешения лишь на часть оборудования и сейчас официально эксплуатирует 12 установок. Но теперь выяснилось: вся схема изначально должна была подпадать под федеральное экологическое регулирование.

История получила резонанс не только из-за Маска и ИИ. Дата-центры расположены рядом с жилыми районами Мемфиса, и местные активисты давно жаловались на дополнительное загрязнение воздуха. Метановые газовые турбины выбрасывают оксиды азота — вещества, связанные с астмой, болезнями дыхательных путей и онкологией. По оценке EPA, новое решение позволит сократить выбросы почти на 300 тонн в год в перспективе.

Иск против xAI поддержала NAACP, заявив, что «сообщества — не испытательный полигон для миллиардеров и их технологических гонок».

При этом аппетиты ИИ впечатляют. Один дата-центр xAI потребляет 150 мегаватт — как город на 100 тысяч домов. Новый суперкомпьютер Маска, по его же словам, потребует почти 2 гигаватта мощности.

И да, важный момент для Европы и Балтии. Газовые ТЭЦ и резервные генераторы у нас — обычная практика. Но американский регулятор сейчас провёл чёткую линию: не важно, ИИ это или что угодно ещё — экологию и разрешения никто не отменял.

А пока мы можем удивиться, что самые передовые ИИ в мире запитывали почти «по-стройплощадочному» — большими газовыми генераторами, пока регулятор не сказал жёсткое «стоп».