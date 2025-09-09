Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И в Латвии таких немало: Слайдиньш о завербованных Россией «полезных идиотах»

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 16:49

Как российские службы — Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) — вербуют жителей Украины, рассказал на TV24 майор Национальных вооружённых сил, начальник штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Существуют различные категории завербованных: те, кто ищет лёгких денег, так называемые «полезные идиоты», идеологически мотивированные кадры с прокремлёвскими взглядами, то есть люди с убеждениями, и редко встречающиеся профессиональные убийцы. В основном жителей Украины вербуют через каналы в социальной сети Telegram, обещая лёгкие деньги за выполнение диверсионных заданий, сбор разведданных и т.д.

Таким образом, чаще всего вербуют «полезных идиотов». Их нередко используют вслепую — отправляют куда-то, обещают деньги, и в Украине таких людей прозвали «шахидами» или «шахидками».

В основном это молодёжь от 15 до 19 лет. Например, они оставляют сумки со взрывчаткой — это основное, и было множество случаев, когда такие взрывные устройства срабатывали у призывных центров, военных объектов. Также взрывчатка может быть приведена в действие дистанционно, и «шахид» зачастую даже не знает, что несёт. Очень много военных транспортных средств подожгли глупые подростки, рассказал Слайдиньш, добавив, что украинцы стараются скрывать эту информацию, но таких случаев много.

Вербовка используется в основном для сбора разведывательной информации, проведения диверсий и координации действий на месте, а также для нападений на украинских военнослужащих и гражданское население. Россиянам совсем не жалко терять «шахидок» — ну, не получилось, и ладно... придёт следующий «полезный идиот». Им могут пообещать деньги, но не заплатить.

Использование «полезных идиотов» происходит по следующей схеме: обещание лёгких денег, относительно простое задание, затем более сложное, которое уже может перерасти в серьёзную диверсию. Большинство «полезных идиотов» украинским службам безопасности удаётся поймать на начальных стадиях, что неудивительно, поскольку это в основном дистанционно завербованные неидеологизированные любители.

В Латвии таких потенциальных «полезных идиотов» тоже немало, заключил Слайдиньш.

Какой персонал наиболее ценен для россиян? Это идеологически мотивированные кадры. Их ищут в СМИ. Это те, кто комментирует, недоволен происходящим внутри страны, и российские разведслужбы ищут именно таких людей. Таким людям доверяют сбор разведданных, проведение диверсий и координацию диверсий на месте.

«Но есть одно “но” — часто эти идеологические кадры — люди пожилого возраста, поэтому россияне нередко наносят удары по гостиницам, где такой человек видел, что там передвигается какой-то солдат, и т.д. Они не проверяют такую информацию, просто вводят координаты для ракеты и вперёд», — подчеркнул Слайдиньш, который сам проживал в трёх гостиницах, по которым позже были нанесены ракетные удары.

Также ущерб наносится европейским странам, поддерживающим Украину — Великобритании, Германии и другим, — диверсанты есть везде, но многое не предаётся огласке, так как скрывается, рассказал майор.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

