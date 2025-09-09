И в Латвии таких немало: Слайдиньш о завербованных Россией «полезных идиотах»

Существуют различные категории завербованных: те, кто ищет лёгких денег, так называемые «полезные идиоты», идеологически мотивированные кадры с прокремлёвскими взглядами, то есть люди с убеждениями, и редко встречающиеся профессиональные убийцы. В основном жителей Украины вербуют через каналы в социальной сети Telegram, обещая лёгкие деньги за выполнение диверсионных заданий, сбор разведданных и т.д.

Таким образом, чаще всего вербуют «полезных идиотов». Их нередко используют вслепую — отправляют куда-то, обещают деньги, и в Украине таких людей прозвали «шахидами» или «шахидками».

В основном это молодёжь от 15 до 19 лет. Например, они оставляют сумки со взрывчаткой — это основное, и было множество случаев, когда такие взрывные устройства срабатывали у призывных центров, военных объектов. Также взрывчатка может быть приведена в действие дистанционно, и «шахид» зачастую даже не знает, что несёт. Очень много военных транспортных средств подожгли глупые подростки, рассказал Слайдиньш, добавив, что украинцы стараются скрывать эту информацию, но таких случаев много.

Вербовка используется в основном для сбора разведывательной информации, проведения диверсий и координации действий на месте, а также для нападений на украинских военнослужащих и гражданское население. Россиянам совсем не жалко терять «шахидок» — ну, не получилось, и ладно... придёт следующий «полезный идиот». Им могут пообещать деньги, но не заплатить.

Использование «полезных идиотов» происходит по следующей схеме: обещание лёгких денег, относительно простое задание, затем более сложное, которое уже может перерасти в серьёзную диверсию. Большинство «полезных идиотов» украинским службам безопасности удаётся поймать на начальных стадиях, что неудивительно, поскольку это в основном дистанционно завербованные неидеологизированные любители.

В Латвии таких потенциальных «полезных идиотов» тоже немало, заключил Слайдиньш.

Какой персонал наиболее ценен для россиян? Это идеологически мотивированные кадры. Их ищут в СМИ. Это те, кто комментирует, недоволен происходящим внутри страны, и российские разведслужбы ищут именно таких людей. Таким людям доверяют сбор разведданных, проведение диверсий и координацию диверсий на месте.

«Но есть одно “но” — часто эти идеологические кадры — люди пожилого возраста, поэтому россияне нередко наносят удары по гостиницам, где такой человек видел, что там передвигается какой-то солдат, и т.д. Они не проверяют такую информацию, просто вводят координаты для ракеты и вперёд», — подчеркнул Слайдиньш, который сам проживал в трёх гостиницах, по которым позже были нанесены ракетные удары.

Также ущерб наносится европейским странам, поддерживающим Украину — Великобритании, Германии и другим, — диверсанты есть везде, но многое не предаётся огласке, так как скрывается, рассказал майор.