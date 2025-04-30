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И интернет-банки на русском запретить: новая инициатива депутатов

© Lsm.lv 30 апреля, 2025 20:20

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Латышский язык должен стать основной формой общения банков со своими клиентами —соответствующее предложение Министерства юстиции поддержала Бюджетная комиссия Сейма, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Новинка подразумевает, что все документы и цифровые интерфейсы, с которыми взаимодействуют клиенты, должны быть на государственном языке. Речь идёт о мобильных приложениях, сайтах, звонках в колл-центр.

По мнению инициаторов, сейчас в сфере финансов активно используется русский, и это, по мнению министерства, ослабляет позиции госязыка. К тому же не все клиенты и сотрудники понимают русский, что создаёт для них неудобства и неравные условия.

Ассоциация финансовой отрасли идею поддержала. На переход учреждениям дали время – до 30 сентября 2026 года. При этом повседневное устное общение с клиентами менять не заставляют.

Ранее русский язык пропал из меню банкоматов.

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