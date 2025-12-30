Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

«Хотите по Москве? Отмечайте в другой стране!» Вице-мэр Риги обратился к жителям

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 19:48

Важно 0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

«В Латвии мы живем по латвийскому времени, поэтому впредь в Риге разрешенное время новогодней пиротехники будет с наступления полуночи до часа ночи. Это достаточный промежуток, чтобы желающие могли отметить приход Нового года фейерверками, но при этом не мешали окружающим ночному покою. Кроме того, мы хотим сломать годами укоренившуюся традицию части общества, которая использует пиротехнику на Новый год, чтобы прославлять государство-агрессора. Если кто-то хочет праздновать по московскому времени — пусть спокойно делает это в другой стране, граница нашего государства для таких людей открыта. Также использование пиротехники в целом негативно влияет на животных и нарушает ночной покой жителей, поэтому самоуправление приняло более жесткое регулирование», — заявил Ратниекс.

По его словам, в ночь на Новый год муниципальная полиция сосредоточит максимум ресурсов на обеспечении порядка и безопасности в городе, включая контроль за применением пиротехнических изделий. При этом Ратниекс отметил, что в первую очередь правоохранители реагируют на угрозы жизни и здоровью людей, а уже затем — на нарушения правил. Вместе с тем любой житель или очевидец может зафиксировать нарушение на фото или видео и сообщить об этом муниципальной полиции, отправив материалы на адрес rpp@riga.lv, после чего нарушителям может быть назначено административное наказание.

За несоблюдение правил предусмотрены административные штрафы: до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро для юридических лиц.

Обязательные правила запуска фейерверков были утверждены Рижской думой 17 декабря. Тогда Ратниекс пояснил, что запрет салютов «по московскому времени» в нынешней геополитической ситуации является оправданным решением, особенно с учётом активного использования пиротехники в отдельных районах Риги около 23:00.

В целом новые нормы предусматривают запрет на использование пиротехники в ночное время, чтобы не нарушать покой жителей:

  • с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00;
  • с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00.

Исключение сделано для новогодней ночи, когда фейерверки разрешены с 00:00 до 01:00. Ограничения не распространяются на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре
Важно

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре (1)

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности?
Важно

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности? (1)

«Думали, просто спит»: по недосмотру медиков умерла годовалая девочка
Важно

«Думали, просто спит»: по недосмотру медиков умерла годовалая девочка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Читать
Загрузка

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать

Пожар обернулся хаосом: соседи прыгают из окон и телевизор взрывается

ЧП и криминал 19:54

ЧП и криминал 0 комментариев

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

Читать

Самолёт сел сам: автопилот впервые спас пилотов-людей при реальной аварии

Всюду жизнь 19:32

Всюду жизнь 0 комментариев

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

Читать

Автобус Ecolines попал в аварию: перевернулся в снежной буре

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

Читать

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

Мнения 18:41

Мнения 0 комментариев

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

Читать