Хорошая новость? Как изменятся в этом году цены на электричество — прогноз экономистов

По словам экспертов, падение цены на энергоресурсы стало главным фактором, из-за которого инфляция в прошлом году составляла всего 1,3%. Однако стоимость энергии снова актуализировалась в начале нынешнего года, когда резко возросли мировые цены на нефть и природный газ. Один из наиболее значимых факторов, послуживших причиной этих колебаний, - новые санкции США по отношению к российской нефти.

Экономисты, впрочем, признают, что этот рост цен был кратковременным. На фоне опасений по поводу влияния тарифов США на мировую торговлю и увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ уже в начале марта цены на нефть вернулись на более умеренный уровень. А после провозглашенных президентом США Доналдом Трампом высоких импортных тарифов эти цены еще более снизились.

Цены на природный газ в начале года тоже повысились, однако из-за особенностей закупок и заключения договоров многие потребители газа в Латвии этого еще не ощутили. Экономисты поясняют, что этот рост цен косвенно ощущался в феврале из-за подорожания электричества: в холодную погоду спрос увеличился, для выработки электроэнергии пришлось использовать сравнительно более дорогой природный газ.

Однако в марте мировые цены на газ тоже вернулись на более низкий уровень и еще больше сократились после сообщений о новых американских тарифах, поэтому экономисты Банка Латвии ожидают, что не будет ощущаться существенного влияния цен на газ, которые были самыми высокими в начале года, на стоимость природного газа в Латвии, зато цены на электричество вернутся к привычным - более низким.

В результате колебаний, о которых говорилось выше, в первые месяцы года инфляция в Латвии была выше, чем прогнозировалось в декабре прошлого года, однако в целом взгляд Банка Латвии на будущее существенно не изменился, и экономисты ожидают, что цены на электроэнергию в течение года немного снизятся.

Об этом свидетельствует то, что после колебаний в начале года фьючерсные сделки на нефть и природный газ стабилизировались на более умеренных ценовых уровнях, поясняют эксперты.