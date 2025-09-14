Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Херманис: «Многие левые из Латвии не смогут поехать в Америку»; почему?

Редакция PRESS 14 сентября, 2025 14:17

Важно 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис после убийства американского консервативного активиста Чарльза Кирка опубликовал в соцсетях несколько постов. В одном из них он оценивает последствия - как это происшествие может отразиться на жителях Латвии (по крайней мере, некоторых из них).

"Согласно последним неофициальным сведениям, Госдепартамент США отдал распоряжение посольствам: впредь всем иностранцам, кто в соцсетях так или иначе поддерживал убийство Чарли Кирка, отказывать в выдаче виз и во въезде на территорию США. Мониторинг якобы ведётся с помощью ИИ.

С политическими взглядами убитого активиста можно не соглашаться (мне, например, с ним не по пути насчёт Украины), но так уж вышло, что он стал символом свободы слова на очень долгое время.

Но свобода слова заканчивается вот здесь: поддерживать кэнселинг человека путём убийства (потому лишь, что его взгляды не совпадают с твоими) означает поддерживать терроризм.

Похоже, многим латышским левым поехать в Америку уже не удастся".

У Херманиса в комментариях довольно много тех, кто выражает поддержку, но, как обычно, есть и несогласные. Вот некоторые отклики:

- Полностью поддерживаю, потому что нам на месте хватает таких психопатов, кто празднует убийство Чарли (особенно в академической среде). Высказываться-то они могут (да и с внешней стороны свобода слова по-прежнему существует), только США оставляет за собой право таких не впускать из соображений безопасности. P.S.  Местных, которые высказывают такие нездоровые взгляды / празднует смерть, увольняют с работы, где уж там приглашать кого-то со стороны - нечего им в США искать. Флаги тоже везде приспущены.

- Боюсь, что и вход на небеса им будет закрыт.

- Надеюсь, что эти сведения верны.

- Видимо, поэтому мои "прогрессивные" или "демократы" в Фейсбуке молчат.

- Значит, ИИ решит, кто поедет, а кто нет...

- Надеюсь, МИ это прочитает.

 

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать
Загрузка

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?»

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды?

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать

Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе "X" украинский новостной портал Nstrike1231.

Читать

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом»

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Читать

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Читать