Херманис: «Многие левые из Латвии не смогут поехать в Америку»; почему?

"Согласно последним неофициальным сведениям, Госдепартамент США отдал распоряжение посольствам: впредь всем иностранцам, кто в соцсетях так или иначе поддерживал убийство Чарли Кирка, отказывать в выдаче виз и во въезде на территорию США. Мониторинг якобы ведётся с помощью ИИ.

С политическими взглядами убитого активиста можно не соглашаться (мне, например, с ним не по пути насчёт Украины), но так уж вышло, что он стал символом свободы слова на очень долгое время.

Но свобода слова заканчивается вот здесь: поддерживать кэнселинг человека путём убийства (потому лишь, что его взгляды не совпадают с твоими) означает поддерживать терроризм.

Похоже, многим латышским левым поехать в Америку уже не удастся".

У Херманиса в комментариях довольно много тех, кто выражает поддержку, но, как обычно, есть и несогласные. Вот некоторые отклики:

- Полностью поддерживаю, потому что нам на месте хватает таких психопатов, кто празднует убийство Чарли (особенно в академической среде). Высказываться-то они могут (да и с внешней стороны свобода слова по-прежнему существует), только США оставляет за собой право таких не впускать из соображений безопасности. P.S. Местных, которые высказывают такие нездоровые взгляды / празднует смерть, увольняют с работы, где уж там приглашать кого-то со стороны - нечего им в США искать. Флаги тоже везде приспущены.

- Боюсь, что и вход на небеса им будет закрыт.

- Надеюсь, что эти сведения верны.

- Видимо, поэтому мои "прогрессивные" или "демократы" в Фейсбуке молчат.

- Значит, ИИ решит, кто поедет, а кто нет...

- Надеюсь, МИ это прочитает.