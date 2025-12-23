Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Готовится продажа RNP: какие варианты?

© LETA 23 декабря, 2025 09:26

Новости Латвии 0 комментариев

Проанализированы несколько сценариев продажи ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) с учетом того, что текущая реальная стоимость предприятия составляет 76-80 млн евро.

Первый сценарий предусматривает разделение RNP и его продажу по частям, при этом предполагаемая рыночная стоимость составит около 55 млн евро.

Второй сценарий - продажа RNP частному инвестору, предполагаемая рыночная стоимость - около 68 млн евро.

Третий сценарий - вывод RNP на биржу с предполагаемой рыночной стоимостью 80-106 млн евро. В качестве консультанта по продаже предприятия было привлечено адвокатское бюро "Sorainen", а по отдельным вопросам - консалтинговая компания "PwC Latvija".

В подготовленном Рижской думой проекте решения, который был приостановлен тогдашним и.о. мэра и вице-мэром Эдвардсом Ратниексом, предусматривалась реализация третьего сценария - преобразовать RNP в акционерное общество и вначале котировать на бирже 51% принадлежащих самоуправлению акций.

Самоуправление планировало прекратить решающее влияние в RNP до 31 июля 2027 года, а полностью продать предприятие через биржу - до конца 2028 года. У каждого из сценариев продажи RNP есть свои плюсы и минусы.

По мнению руководителя департамента финансовых рынков банка "Luminor" Гинты Белевичи, в сценарии с разделением компании на части трудно увидеть логику, поскольку спектр услуг RNP не настолько диверсифицирован, чтобы было целесообразно делить компанию на несколько предприятий с более узкой специализацией. Такое разделение скорее способствовало бы дублированию административных функций и снижению рентабельности.

"Преимущество продажи предприятия целиком заключается в сравнительно быстром процессе и немедленной доступности денежных средств для Рижской думы после завершения сделки. Однако такой процесс может вызвать опасения по поводу корректного определения цены сделки. Поскольку количество потенциальных покупателей, желающих приобрести 100% долей капитала RNP, может быть ограниченным, существует вероятность, что сделка может состояться ниже рыночной стоимости", - отмечает Белевича.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
Важно

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?
Важно

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Важно

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Читать
Загрузка

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Читать

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Читать

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

Новости Латвии 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

Мир 11:18

Мир 0 комментариев

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Читать

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Важно 11:16

Важно 0 комментариев

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Читать