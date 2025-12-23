Готовится продажа RNP: какие варианты?

Первый сценарий предусматривает разделение RNP и его продажу по частям, при этом предполагаемая рыночная стоимость составит около 55 млн евро.

Второй сценарий - продажа RNP частному инвестору, предполагаемая рыночная стоимость - около 68 млн евро.

Третий сценарий - вывод RNP на биржу с предполагаемой рыночной стоимостью 80-106 млн евро. В качестве консультанта по продаже предприятия было привлечено адвокатское бюро "Sorainen", а по отдельным вопросам - консалтинговая компания "PwC Latvija".

В подготовленном Рижской думой проекте решения, который был приостановлен тогдашним и.о. мэра и вице-мэром Эдвардсом Ратниексом, предусматривалась реализация третьего сценария - преобразовать RNP в акционерное общество и вначале котировать на бирже 51% принадлежащих самоуправлению акций.

Самоуправление планировало прекратить решающее влияние в RNP до 31 июля 2027 года, а полностью продать предприятие через биржу - до конца 2028 года. У каждого из сценариев продажи RNP есть свои плюсы и минусы.

По мнению руководителя департамента финансовых рынков банка "Luminor" Гинты Белевичи, в сценарии с разделением компании на части трудно увидеть логику, поскольку спектр услуг RNP не настолько диверсифицирован, чтобы было целесообразно делить компанию на несколько предприятий с более узкой специализацией. Такое разделение скорее способствовало бы дублированию административных функций и снижению рентабельности.

"Преимущество продажи предприятия целиком заключается в сравнительно быстром процессе и немедленной доступности денежных средств для Рижской думы после завершения сделки. Однако такой процесс может вызвать опасения по поводу корректного определения цены сделки. Поскольку количество потенциальных покупателей, желающих приобрести 100% долей капитала RNP, может быть ограниченным, существует вероятность, что сделка может состояться ниже рыночной стоимости", - отмечает Белевича.

(Diena)