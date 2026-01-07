Год Красной Огненной Лошади? Нет, в Латвии объявлен год жабы обыкновенной

В музее отмечают, что из-за сезонной миграции весной, направляясь к местам нереста, жабы нередко пересекают дороги и попадают в зону риска. Если животному удаётся выжить, продолжительность жизни может достигать 40 лет.

Обыкновенная жаба - одно из крупнейших земноводных Латвии: длина тела взрослой особи обычно 6-12 см, в редких случаях - до 13 см. Самки чаще крупнее самцов. Ноги короткие и сильные, кожа сухая и шероховатая, с бородавчатыми бугорками - это один из признаков, по которому жабу отличают от лягушки. Окраска варьируется от желтовато-коричневой и сероватой до тёмно-коричневой, брюшко светлее. По бокам головы находятся крупные околоушные ядовитые железы, из-за которых жаба имеет горький вкус и неприятна для других животных.

Большую часть жизни вид проводит на суше - в лиственных и хвойных лесах, на лугах, в кустарниках, садах и городских зелёных зонах. Активнее всего жаба вечером и в дождь, а днём прячется в прохладных влажных местах. Зимой она зимует в укрытии.

К нерестилищам жабы начинают двигаться после схода снега, когда становится достаточно тепло, чаще всего в марте-апреле. Икру откладывают в спокойных мелководных водоёмах с растительностью - в прудах, канавах, озёрах и старицах. Весной их присутствие выдают длинные нити икры, летом - тихий «потрескивающий» звук в момент тревоги.

В зоологической экспозиции музея весь год будет доступна витрина животного года. Проекту «Животное года» более 20 лет: 2000 - жук-олень, 2001 - северная речная жемчужница, 2002 - большая башенная улитка, 2003 - евразийская рысь, 2004 - морская свинья, 2005 - большой соня, 2006 - летяга, 2007 - песчаная жаба, 2008 - серый тюлень, 2009 - бурый медведь, 2010 - выдра, 2011 - европейский ушан, 2012 - гладкая змея, 2013 - европейская болотная черепаха, 2014 - серый волк, 2015 - дикий кабан, 2016 - барсук, 2017 - угорь, 2018 - обыкновенная белка, 2019 - лось, 2020 - евразийский бобр, 2021 - серый и белый заяц, 2022 - ласка, 2023 - ящерицы, 2024 - косуля, 2025 - ёж.