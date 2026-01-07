Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Год Красной Огненной Лошади? Нет, в Латвии объявлен год жабы обыкновенной

Редакция PRESS 7 января, 2026 15:54

Важно 0 комментариев

Латвийский Национальный музей природы объявил животным 2026 года обыкновенную жабу - вид, который встречается по всей стране, сообщила LETA.

В музее отмечают, что из-за сезонной миграции весной, направляясь к местам нереста, жабы нередко пересекают дороги и попадают в зону риска. Если животному удаётся выжить, продолжительность жизни может достигать 40 лет.

Обыкновенная жаба - одно из крупнейших земноводных Латвии: длина тела взрослой особи обычно 6-12 см, в редких случаях - до 13 см. Самки чаще крупнее самцов. Ноги короткие и сильные, кожа сухая и шероховатая, с бородавчатыми бугорками - это один из признаков, по которому жабу отличают от лягушки. Окраска варьируется от желтовато-коричневой и сероватой до тёмно-коричневой, брюшко светлее. По бокам головы находятся крупные околоушные ядовитые железы, из-за которых жаба имеет горький вкус и неприятна для других животных.

Большую часть жизни вид проводит на суше - в лиственных и хвойных лесах, на лугах, в кустарниках, садах и городских зелёных зонах. Активнее всего жаба вечером и в дождь, а днём прячется в прохладных влажных местах. Зимой она зимует в укрытии.

К нерестилищам жабы начинают двигаться после схода снега, когда становится достаточно тепло, чаще всего в марте-апреле. Икру откладывают в спокойных мелководных водоёмах с растительностью - в прудах, канавах, озёрах и старицах. Весной их присутствие выдают длинные нити икры, летом - тихий «потрескивающий» звук в момент тревоги.

В зоологической экспозиции музея весь год будет доступна витрина животного года. Проекту «Животное года» более 20 лет: 2000 - жук-олень, 2001 - северная речная жемчужница, 2002 - большая башенная улитка, 2003 - евразийская рысь, 2004 - морская свинья, 2005 - большой соня, 2006 - летяга, 2007 - песчаная жаба, 2008 - серый тюлень, 2009 - бурый медведь, 2010 - выдра, 2011 - европейский ушан, 2012 - гладкая змея, 2013 - европейская болотная черепаха, 2014 - серый волк, 2015 - дикий кабан, 2016 - барсук, 2017 - угорь, 2018 - обыкновенная белка, 2019 - лось, 2020 - евразийский бобр, 2021 - серый и белый заяц, 2022 - ласка, 2023 - ящерицы, 2024 - косуля, 2025 - ёж.

Главные новости

США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли
США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро
Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро

Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд
Спаивал, насиловал, снимал видео. Прокуратура передала дело в суд (1)

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Загрузка

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

