Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главным лидером мнений в финансовых вопросах предприятия считают VID

Редакция PRESS 7 марта, 2026 12:26

Если предпринимателям необходимо достоверное разъяснение по вопросам, связанным с налогами и денежными делами, то в качестве основного источника информации выбирается Служба государственных доходов (VID). Учреждение, ответственное за налоги и таможенные дела, признают важным лидером мнений три из каждых четырех предприятий, опрошенных разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis Pro. Доверием делового мира также пользуются отраслевые эксперты, к мнению которых прислушиваются даже больше, чем к официальным разъяснениям представляемых ими организаций или учреждений. В свою очередь, министерствам, профессиональным ассоциациям и самоуправлениям доверяет значительно меньший круг респондентов.

VID считают главным лидером мнений 73,2% всех опрошенных, и это подтверждает, что престиж учреждения значительно вырос. В аналогичном опросе Jumis Pro три года назад выяснилось, что VID считают лидером мнений лишь 26,1% предпринимателей.

На репутацию не могут пожаловаться и отраслевые эксперты, поскольку к ним прислушиваются 69,3% всех опрошенных. Высоко ценятся также разработчики компьютерных программ для бухгалтерского учета, так как в вопросах налогов, заработной платы и тому подобных им доверяют 37,6 % представителей предприятий.

Профессиональные ассоциации в целом сохранили уровень доверия. К Латвийской ассоциации бухгалтеров (LRGA), Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA) и другим прислушивается каждый третий респондент. Три года назад самой высоко оцениваемой ассоциацией была Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), которую в то время считали значимым лидером мнений 29,6% респондентов

Мнение Министерства финансов (FM) интересует 29,2% предпринимателей, к авторам профессиональной литературы прислушиваются 27%, а к самоуправлению за советом обращается только 2,7%.

«Лидеры мнений играют исключительно важную роль в обороте информации, а также в понимании и разъяснении важных вопросов. Приятно осознавать, что большинство предпринимателей в Латвии уже нашли надежные источники информации и что в этом списке находятся действительно уважаемые лидеры мнений. Мы высоко ценим мнение предпринимателей, поэтому приглашаем на свои мероприятия выступать тех специалистов, которых в отрасли считают достойными и надежными поставщиками информации. Так будет и на видеосеминаре 12 марта «Э-счета 2026: от требования до повседневной работы. Что сделано и что еще предстоит», в котором примут участие представители VID, LRGA, LIKTA», — подчеркивает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Опрос проводился в январе 2026 года, были опрошены 518 малых, средних и крупных предприятий Латвии.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

