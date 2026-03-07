Главным лидером мнений в финансовых вопросах предприятия считают VID

VID считают главным лидером мнений 73,2% всех опрошенных, и это подтверждает, что престиж учреждения значительно вырос. В аналогичном опросе Jumis Pro три года назад выяснилось, что VID считают лидером мнений лишь 26,1% предпринимателей.

На репутацию не могут пожаловаться и отраслевые эксперты, поскольку к ним прислушиваются 69,3% всех опрошенных. Высоко ценятся также разработчики компьютерных программ для бухгалтерского учета, так как в вопросах налогов, заработной платы и тому подобных им доверяют 37,6 % представителей предприятий.

Профессиональные ассоциации в целом сохранили уровень доверия. К Латвийской ассоциации бухгалтеров (LRGA), Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA) и другим прислушивается каждый третий респондент. Три года назад самой высоко оцениваемой ассоциацией была Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), которую в то время считали значимым лидером мнений 29,6% респондентов

Мнение Министерства финансов (FM) интересует 29,2% предпринимателей, к авторам профессиональной литературы прислушиваются 27%, а к самоуправлению за советом обращается только 2,7%.

«Лидеры мнений играют исключительно важную роль в обороте информации, а также в понимании и разъяснении важных вопросов. Приятно осознавать, что большинство предпринимателей в Латвии уже нашли надежные источники информации и что в этом списке находятся действительно уважаемые лидеры мнений. Мы высоко ценим мнение предпринимателей, поэтому приглашаем на свои мероприятия выступать тех специалистов, которых в отрасли считают достойными и надежными поставщиками информации. Так будет и на видеосеминаре 12 марта «Э-счета 2026: от требования до повседневной работы. Что сделано и что еще предстоит», в котором примут участие представители VID, LRGA, LIKTA», — подчеркивает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Опрос проводился в январе 2026 года, были опрошены 518 малых, средних и крупных предприятий Латвии.